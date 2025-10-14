Otro crucero de lujo navegará el río Magdalena desde Cartagena: conozca fecha de zarpe

Cartagena

A toda máquina avanzan los preparativos para el zarpe de la nueva embarcación de lujo que navegará por el río Magdalena, el cual se tiene previsto para dentro de 20 días aproximadamente.

Así lo dio a conocer el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien ha liderado la nueva era del turismo fluvial en Colombia con la llegada de la empresa AmaWaterways a Colombia, teniendo como eje el departamento de Bolívar, por donde tiene lugar el 80% del recorrido.

“Bolívar es el centro del turismo fluvial de lujo en Colombia. Después del éxito de la embarcación AmaMagdalena, ahora viene AmaMelodía, para llevar turistas extranjeros a nuestros municipios. También zarpará de Cartagena, porque la Heroica es la puerta de entrada a nuestro departamento. Esto significa empleo y dinamizacion de la economía”, explicó Arana.

La nueva embarcación, que tendrá la misma capacidad que la anterior -64 pasajeros- realizará recorridos de siete días y ocho noches, con paradas en Cartagena, Mompox, El Banco, Magangué, Santa Bárbara de Pinto, Nueva Venecia y San Basilio de Palenque (llegando por tierra desde Gambote).

En los próximos meses se unirá una nueva compañía: Metropolitan Touring, reconocida operadora de turismo de lujo, que también comenzará a operar una ruta de cruceros por el río Magdalena, ampliando la oferta de recorridos fluviales en la región. Dicha embarcación se está construyendo en un astillero de Países Bajos.

Esta renacer del turismo fluvial de lujo ha incentivado inversiones en infraestructura, servicios y conectividad en municipios que anteriormente no figuraban en el mapa del turismo internacional.

La apuesta del gobernador Yamil Arana es seguir posicionando al departamento como líder del turismo fluvial en Colombia.