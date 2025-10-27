Fainer Torijano tras goleada en el clásico ante Nacional: “Es una derrota vergonzosa”

Atlético Nacional no tuvo compasión de Medellín en el clásico antioqueño que dio cierre a la fecha 17 del fútbol colombiano. El equipo Verdolaga se impuso 5-2 a su rival de patio, resultado que lo clasificó a los cuadrangulares finales del campeonato.

En la rueda de prensa posterior al partido, tanto Fainer Torijano como el entrenador Alejandro Restrepo, reconocieron que estaban muy dolidos tras la derrota sufrida en el compromiso. De igual manera, ambos aceptaron que el equipo viene presentando algunos problemas en la zona defensiva.

Torijano, capitán del equipo, aseguró que fue “una derrota vergonzosa” y que deberán entrar a analizar cuáles han sido las causas de los errores defensivos que han venido cometiendo en los últimos partidos.

“Hoy duele perder, estamos igual de dolidos que nuestra hinchada. Se pierde el partido por esos pequeños detalles, por saber interpretar, fueron goles con errores muy puntuales. Nos falta un poco más de malicia, nosotros decimos que el equipo ha madurado, pero nos sigue faltando ese poquito de más, esos pequeños detalles, donde tenemos que corregir, ser inteligentes. La verdad es una derrota vergonzosa, la asumimos como tal, nosotros desde la parte de atrás tenemos que entrar a analizar qué es lo que está pasando, porque nos han hecho muchos goles, es entrar a corregir, porque son acciones muy puntuales que nos han costado los goles”, comentó.

¿Qué dijo Alejandro Restrepo?

Por su parte, el técnico Poderoso, Alejandro Restrepo, asumió la principal responsabilidad de la derrota y comentó que debió haber buscado soluciones desde mucho antes, haciendo cambios antes de que el juego se extendiera al segundo tiempo.

Mensaje a los hinchas

“Perder partidos como estos duele mucho, decirle a la gente, sobre todo a los que nos acompañaron hoy, que estamos igual de dolidos que ellos, obviamente que no los representamos como era. Después de venir de tantos partidos sin perder ante el rival tradicional, estamos con el mismo dolor”.

La responsabilidad de la derrota

“Esa responsabilidad táctica la asumo yo, teníamos que haber tomado una decisión rápida para el primer tiempo, la que se tomó para el segundo. Ya yendo 4-2 abajo es más difícil, ellos replegaron más, cerraron los espacios, esos hombres de más que teníamos en la segunda parte no defendían los mismos espacios que en el primer tiempo, ellos fueron al uno contra uno, nos atacaron mucho las bandas y ahí debimos haber corregido un poco más rápido. Después el juego es difícil, cuando pierde una bola y el otro va con espacios, como en el primer gol, el segundo también; cuando el arquero descuelga un balón y saca rápido, y va al mano a mano, en el juego ya es difícil. Si había que corregir algo rápido, teníamos que quizás haberlo hecho un poco antes y no esperar al segundo tiempo, el partido iba 2-1 y al minuto 40 y 44 recibimos los otros dos goles y creo que ahí es donde se va largo”.

Aprendizaje

“Son derrotas que duelen, esperemos que, de cara a todo lo que se viene, que serán las finales, esto nos sirva de aprendizaje, nos aterrice también y nos haga ver las cosas donde tenemos que mejorar”.

¿Cómo levantarse?

“Eso no nos puede desenfocar de todo lo que queremos, de lo que hemos hecho, de lo que este equipo ha logrado hacer y transmitir tanto a su gente como a sus rivales también. Veníamos de hacer entre semana un lindo juego, ante un buen rival también, merecimos ganar, veníamos de victorias importantes también, merecíamos ganar, ahorita no nos podemos caer. Nosotros mismos como cuerpo técnico, a través del trabajo, la repetición, intentar levantarnos de esta derrota e ir por todo el miércoles, que tenemos un partido importante ante un rival muy bueno. En momentos así, lo mejor es tratar de jugar, tratar de estar en cancha”.