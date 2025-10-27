6AM6AM

El debate entre fuerzas es determinante para lograr acuerdos y propuesta del Frente Amplio: Cristo

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, pasó por 6AM para ampliar la información de la carta que le envió a Iván Cepeda, Carolina Corcho y Roy Barreras, en relación al Frente Amplio.

07:39

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO.

En una carta dirigida a Carolina Corcho, Roy Barreras e Iván Cepeda, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, propuso que el ‘Frente Amplio’ trascienda la simple elección del candidato presidencial del Pacto Histórico.

El exfuncionario planteó que debe convertirse en un proyecto político de largo plazo con acuerdos sobre seguridad, salud, autonomía territorial, cambio climático e institucionalidad. Cristo llamó a las fuerzas progresistas a construir un liderazgo colectivo y un programa de gobierno coherente.

También sostuvo que el Frente debe definir principios antes de candidaturas y debatir sobre la crisis fiscal, la justicia, la descentralización y las reformas necesarias para un nuevo acuerdo nacional. En este contexto, Cristo pasó por 6AM para profundizar en el contenido de esta carta.

