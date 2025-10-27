El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El debate entre fuerzas es determinante para lograr acuerdos y propuesta del Frente Amplio: Cristo

En una carta dirigida a Carolina Corcho, Roy Barreras e Iván Cepeda, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, propuso que el ‘Frente Amplio’ trascienda la simple elección del candidato presidencial del Pacto Histórico.

El exfuncionario planteó que debe convertirse en un proyecto político de largo plazo con acuerdos sobre seguridad, salud, autonomía territorial, cambio climático e institucionalidad. Cristo llamó a las fuerzas progresistas a construir un liderazgo colectivo y un programa de gobierno coherente.

También sostuvo que el Frente debe definir principios antes de candidaturas y debatir sobre la crisis fiscal, la justicia, la descentralización y las reformas necesarias para un nuevo acuerdo nacional. En este contexto, Cristo pasó por 6AM para profundizar en el contenido de esta carta.

En desarrollo...