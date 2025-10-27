Así opera el pico y placa en Bogotá del 27 al 31 de octubre: vehículos exentos de la restricción

La medida de Pico y Placa en Bogotá continuará vigente durante la semana del lunes 27 al viernes 31 de octubre de 2025, según confirmó la Secretaría Distrital de Movilidad. La restricción aplica con el fin de reducir la congestión vehicular en las principales vías de la capital y contribuir a mejorar la calidad del aire.

El esquema, que opera desde hace varios años, seguirá alternando los días hábiles de circulación de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo.

Pico y Placa Bogotá: semana del 27 al 31 de octubre de 2025

Lunes 27 de octubre: No pueden circular vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 28 de octubre: No pueden circular vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 29 de octubre: No pueden circular vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 30 de octubre: No pueden circular vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 31 de octubre: No pueden circular vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa Bogotá: horario

La restricción aplica en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., en todo el perímetro urbano de Bogotá. Los conductores que incumplan la medida se exponen a una multa de $650.000 y a la inmovilización del vehículo.

La Secretaría de Movilidad recomienda verificar la rotación semanal de placas, planificar los desplazamientos con anticipación y optar por alternativas de transporte público o compartido.

Cumplir la medida no solo evita sanciones, sino que contribuye al orden en la movilidad y a la reducción de emisiones contaminantes.

Pico y Placa Solidario en Bogotá

Para quienes requieren movilizarse durante los horarios restringidos, la Alcaldía mantiene la opción del Pico y Placa Solidario, un permiso especial que permite circular de manera legal.

Este beneficio puede adquirirse por día, mes o semestre, a través de la página oficial de la Secretaría de Movilidad.

El valor del permiso depende del tipo de vehículo, modelo y características del motor (si es a combustión, híbrido o eléctrico). Todos los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Vehículos exentos del Pico y Placa

La medida contempla una serie de excepciones para vehículos que cumplen funciones especiales o de servicio público. Entre ellos:

Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.

Vehículos de servicio diplomático o consular.

Ambulancias, carros de bomberos y vehículos de organismos de seguridad del Estado.

Automotores de personas en condición de discapacidad.

Vehículos de empresas de servicios públicos, únicamente cuando estén destinados a mantenimiento o reparación de redes.

Vehículos de control de tráfico y grúas.

Motocicletas, sin restricción.

Vehículos de transporte escolar o de enseñanza automovilística.

Vehículos de medios de comunicación debidamente identificados.

Vehículos híbridos, siempre que cuenten con motor eléctrico y de combustión.

Automotores con permiso vigente del Pico y Placa Solidario.

