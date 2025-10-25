Avenida El Rincón con Avenida Boyacá en Bogotá será entregada en noviembre. Foto: IDU.

Bogotá D.C

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, entidad encargada de planificar y construir obras de infraestructura vial y de espacio público, confirmó que la entrega de la Avenida el Rincón con Avenida Boyacá se dará en el próximo mes de noviembre.

“A mediados de noviembre por tarde entreguemos este proyecto. El alcalde nos pidió que aceleráramos y efectivamente como ustedes son más de 600 personas trabajando en este proyecto”, aseguró el director del IDU, Orlando Molano.

La Avenida El Rincón con Avenida Boyacá, que ya se encuentra en el 98% de avance, es una obra de valorización de 2013 y tenía que haberse entregado en 2021, sin embargo debido a la pandemia y a retrasos con el contratista la obra se atrasó por 4 años.

“Ninguna de las 76 obras que encontramos estaba al día, por diferentes motivos, no vamos a culpar a nadie. Tuvimos temas de COVID, escasez de hierro, y los proyectos se vinieron demorando”, añadió el director.

Serán más de 2.35 kilómetros de longitud con 2 calzadas de 2 carriles mixtos, con separador y senderos peatonales a ambos costados. Tendrá 54 708 m2 de espacio público incluidas zonas verdes y se construirán 12 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

Mural artístico en el muro de contención

Una vez terminado el muro de contención en la calle 127 con Avenida Boyacá, el IDU trabajó con el Colectivo Trazos de Colores Urbanos para hacer una obra de arte en ese espacio.

Para esto, fue necesario que los artistas se colgaran con arneses para elaborar esta pieza artística con toda seguridad.

Los artistas pintaron un oso de anteojos con su cría , como símbolo de cuidado, y protección, y un colibrí chivito ya que es especie única en el mundo que habita los páramos de la ciudad.