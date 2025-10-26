Francisco López reveló el difícil panorama que afrontará Santa Fe tras perder el clásico

¡El clásico capitalino se vistió de azul y blanco! Independiente Santa Fe cayó derrotado al último minuto ante Millonarios pese a que tenía un jugador de más en la cancha. El compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga Colombiana, se definió con el gol de Cristian Cañozales (90+7′).

Con esta derrota, el equipo Cardenal salió de la zona de clasificación y ahora enfrenta un panorama complicado para clasificar a los cuadrangulares, pues está obligado a ganar los tres partidos restantes para mantener la ilusión, de no hacerlo, el último campeón del fútbol colombiano podría quedar fuera de la siguiente fase.

Millonarios le gana un clásico agónico a Santa Fe y sigue vivo: Resumen del partido

📸 ¡@MillosFCoficial 𝘀𝗲 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗼́ 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗼! 💪



Marcador final: SFE 0 - 1 MIL#LoDamosTodo pic.twitter.com/iuk55Ml8v0 — DIMAYOR (@Dimayor) October 26, 2025

Declaraciones de Francisco López ¿Posible eliminación?

El director técnico de Santa Fe, Francisco López, habló con los medios de comunicación posterior a la derrota del clásico capitalino, en donde hizo su respectivo análisis del compromiso, señaló los problemas físicos que enfrentan sus jugadores y mencionó el panorama complicado que deberán afrontar en las próximas fechas.

“Nos costó mucho el primer tiempo; y en el segundo nos soltamos más, cambiamos de módulo, tuvimos opciones, pero no se nos dio marcar y en la última jugada ellos nos anotan”, indicó Pacho López.

Le puede interesar: Once Caldas vence a Unión Magdalena y lo envía a la segunda división: Resumen y goles

Continuó López refiriéndose al desgaste físico que atraviesa el plantel, destacando las dificultades que han enfrentado por las condiciones climáticas: “Venimos jugando muy seguido y en campos con lluvia, que gastan muscularmente. Tenemos a varios jugadores con fatiga muscular, así que salió Mafla por una molestia y además tenía amarilla. Los cambios, más allá de estrategia, es por la fatiga física que está arrastrando el equipo”.

“No se da el resultado con el rival de patio y eso duele, duele no ganar el clásico, perder un clásico con la situación que tenemos y quedarnos fuera de los ocho es inaudito en un club tan grande como este y ahora hay que revisarlo, trabajar y sacarlo adelante”, señaló el técnico tras la derrota con Millonarios.

Lea también: Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así va tras victoria agónica de Millonarios con Santa Fe

Por último, el entrenador del León reconoció la difícil situación que atraviesa el equipo y la falta de eficacia en el ataque: “En los últimos cuatro partidos no hemos marcado y eso genera ansiedad. Nadie se está ahorrando nada, pero en los errores nos anotan. El semestre pasado, nos entraban todas; en este, con la adversidad, tenemos que sacarlo adelante y tenemos 9 puntos para clasificar, es lo único que nos queda, ganar los 9 para clasificar, ya lo hemos hecho”.