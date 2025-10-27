Metrolínea completó su flota de doce nuevos buses: entrarían en operación en una semana

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Metrolínea anunció que recibió la totalidad de la flota de buses comprometida para mejorar el servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo en Bucaramanga y su área metropolitana. Se trata de seis nuevos vehículos entregados por la empresa Transportes Medellín Castilla.

De acuerdo con el gerente de Metrolínea Emiro Castro, los buses complementarán la operación que comenzaría en una semana aproximadamente, en la capital santandereana, conectando desde el Portal del Norte hasta la estación de transferencia de Provenza.

El directivo explicó que las unidades ya fueron recibidas y entrarán en una fase de validación tecnológica, los buses que cuentan con validadores y GPS iniciarán pruebas de ruta junto a conductores y personal técnico de Metrolínea y del contratista.

Desde Metrolínea destacaron que esta renovación de la flota es clave para mejorar la cobertura, frecuencia y calidad del transporte público en Bucaramanga y su área metropolitana.