“Yo no puedo controlar a todo el mundo”: De la Espriella por ataques de ‘abelardistas’ a Paloma

Frente a los señalamientos por una presunta “campaña sucia” orquestada desde la campaña de Abelardo de la Espriella, este se defendió en Caracol Radio y aseguró que no es responsable de lo que hagan sus seguidores.

“Las cuentas oficiales de la campaña todo el mundo las conoce. Yo no puedo responder por lo que hacen terceros, como tampoco otros candidatos pueden responder por lo que dicen personas cercanas a ellos”, dijo.

Y aseguró: “Los ánimos están muy exacerbados. Uno no puede controlar a todo el mundo, ni a los seguidores, ni a quienes opinan en redes. A veces incluso gente cercana se equivoca y le toca a uno salir a calmar las aguas”.

También se refirió sobre ataques de la campaña de Paloma Valencia en su contra: “El suegro de Paloma y su cuñado todos los días me atacan, y yo no estoy diciendo que ella los mande a callar. Entonces, no se puede pretender que yo responda por todo lo que circula por fuera de los canales oficiales”.

Sobre el polémico video generado con inteligencia artificial, dijo: “Resulta que sale un video de una cuenta que no es oficial y me echan el muerto a mí. Por favor, un poquito más de madurez y claridad”.

Además, intentó hacer una llamado a la calma: “Yo no estoy en eso. Estoy recorriendo el país, disfrutando la campaña (...) He escuchado que la política saca lo peor de la gente. En mi caso ha sacado lo mejor. Esta es la versión de mí que más me gusta, y no la voy a cambiar por entrar en discusiones estériles”.