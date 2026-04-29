“Álvaro Uribe es inocente y ojalá fuera ministro de Defensa”: senador Esteban Quintero

En medio del debate sobre la crisis de seguridad en el país, el senador Esteban Quintero, del Centro Democrático, defendió la propuesta de su candidata, la senadora Paloma Valencia, para que el expresidente Álvaro Uribe sea ministro de Defensa.

Quintero respondió además a los señalamiento del candidato Iván Cepeda, quien aseguró que antes de ser ministro de Defensa, Uribe debería ir a juicio y responder por presuntos delitos cometidos en su Gobierno: “Álvaro Uribe Vélez es un hombre inocente”, dijo,

Y también insistió en que no debería estar siendo cuestionado judicialmente: “Es el gran colombiano, es la persona que más ha hecho por este país, es un hombre pulcro, honesto”.

Por eso, defendió abiertamente la posibilidad de que Uribe regrese al Gobierno: “de mi parte, claro que sí, por supuesto (...) que el presidente Uribe sea ministro de defensa para que vuelva a tener ese éxito en el control del territorio”.

Incluso, planteó: “ojalá tuviéramos un Álvaro Uribe, no de ministro de defensa, sino de presidente de la república”.