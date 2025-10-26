Más de 875 mil ciudadanos podrían participar de la consulta del Pacto Histórico en Risaralda

Pereira

Con un censo electoral de 875.521 ciudadanos, Risaralda se encuentra lista para el desarrollo de la jornada electoral de este domingo, correspondiente a la consulta interna del Pacto Histórico, que se llevará a cabo en completa normalidad, según confirmó la Secretaría de Gobierno departamental.

En total, se instalarán más de 2.000 mesas de votación distribuidas en 226 puestos ubicados en los 14 municipios del departamento, con el propósito de garantizar la participación de los votantes en condiciones de seguridad y orden.

El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, señaló que todo está dispuesto para que el proceso se cumpla sin contratiempos.

“Tenemos completa normalidad y esperamos, como lo ha hecho Risaralda en los últimos años, tener un efectivo y tranquilo manejo de las actividades de esas elecciones, sin sobresaltos ni ningún tipo de problemas”, afirmó el secretario de Gobierno.

Las autoridades han dispuesto dispositivos conjuntos entre la Policía Nacional y el Ejército, tanto en el occidente del departamento como en el área metropolitana, con el fin de prevenir alteraciones al orden público y garantizar la seguridad de los votantes y del material electoral.

Del total del censo, 455 mil son mujeres y 419 mil son hombres, lo que demuestra una ligera mayoría femenina en el potencial electoral risaraldense.