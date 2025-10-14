Trump insiste en castigar a España por incumplir gasto en defensa y amenaza con aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sugerir la imposición de castigos contra España por ser el único miembro de la OTAN en incumplir el aumento en gasto en defensa.

“Es el único país que no subió su cifra al 5%”, aseguró, en alusión al pacto dentro de la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta ese porcentaje del Producto Interior Bruto. “Creo que debería ser castigada por ello”, añadió.

Trump amenazó con imponer aranceles a España: “De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente, mediante aranceles, por lo que han hecho”.

El mandatario norteamericano afirmó estar “muy descontento” con España, tal como afirmó a los periodistas, antes de reunirse con su homólogo argentino, Javier Milei.

Anteriormente, Trump sugirió que España debía ser expulsado de la OTAN por este asunto.

Gobierno español resta importancia a las palabras de Trump

Fuentes del gobierno español contactadas por la AFP desescalaron lo dicho por Trump: “Restamos importancia, son declaraciones informales”, aseguraron.

Según estas fuentes, “la relación con Estados Unidos pudo verse ayer en un acto oficial de gran trascendencia internacional”.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se encontró con su homólogo estadounidense el lunes en la cumbre sobre la paz en Gaza organizada en Egipto. Allí aludió en tono de broma a ese gasto del PIB español dedicado a la defensa.

Sánchez calificó como “muy cordial” el encuentro y dijo que: “Nunca hemos estado lejos Estados Unidos y España, más allá de lo que pueda ser la evidente discrepancia que podemos tener en muchas políticas”.

El mandatario republicano, por su parte, no esconde sus crecientes diferencias con el gobierno socialista español, que ha sido uno de los más activos en la Unión Europea a la hora de denunciar el genocidio en Gaza: desde mayo de 2024, España reconoció diplomáticamente al Estado palestino.

Ayuda financiera a Argentina está vinculada a resultados electorales: EE. UU.

En contraste, Trump afirmó ante Javier Milei que la ayuda financiera a Argentina está vinculada a quien gane las elecciones legislativas del 26 de octubre, decisivas para el partido del mandatario argentino.

“Nuestras decisiones están sujetas a quién gana las elecciones, porque si un socialista... gana, uno se siente muy diferente sobre si hace la inversión”, explicó Trump

De momento, Estados Unidos ofreció ayuda por 20 mil millones de dólares mediante un intercambio de divisas y la compra de pesos argentinos. Trump dijo que esto es consecuencia del “gran trabajo” que Milei ha llevado a cabo desde que llegó al poder, que no debe ser cuestionado por la oposición.

Entretanto, con minorías en el Congreso, el partido de Milei necesita ganar bancas para profundizar sus reformas y asegurar la confianza de los mercados, pero no tiene perspectivas de alcanzar la mayoría.

La línea de socorro que le ha entregado Washington, tras cuatro días de negociaciones la semana pasada, sirvió para “superar este problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores, que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad”, aseguró Milei.

Argentina también tiene un acuerdo de intercambio de divisas (swap) con China. Al respecto, Trump expresó preferir que países aliados eviten una excesiva cercanía con Pekín: “Mi consejo es mantenerse firme en sus principios, porque tiene razón y lo está demostrando”.