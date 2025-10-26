Experta comisionada de la CRA sería la próxima viceministra de agua y saneamiento básico

Ruth Maritza Quevedo, experta comisionada de la Comisión de Regulación de Agua Potable, sería la próxima viceministra de agua y saneamiento básico del Ministerio de Vivienda, luego de que en un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro anunciara la salida de Edward Libreros, tras manifestar su inconformidad con la implementación del régimen tarifario de aseo.

Quevedo, es economista de la Universidad Nacional de Colombia, y ha investigado las economías de los sectores populares; fue posecionada el 30 de enero de 2023 como experta de la CRA.

También se ha desempeñado como subdirectora de aprovechamiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en Bogotá, así como vicepresidenta de conexión y experiencias de Innpulsa Colombia, entre otros cargos desempeñados en el gobierno nacional.

La hoja de vida de Ruth fue publicada en la página de aspirantes de presidencia de la república, luego de que el primer mandatario cuestionara la labor de Edward Libreros frente al programa basura cero.

“Estuve hablando hace poco de nuestro programa Basura Cero y no han sacado el régimen tarifario porque el viceministro de Agua le cree más a Andesco que a nuestro proyecto. Por eso es que el acueducto Cereté–Ciénaga de Oro no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficie a los recicladores y consumidores, y se acabó, no va más, hermano. Este Gobierno no vino a obedecerle a los gremios", indicó el presidente Gustavo petro en el consejo de ministros del pasado martes 21 de octubre.