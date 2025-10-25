En Armenia sí habrá ley seca este domingo 26 de octubre por la consulta popular del Pacto Histórico

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En Armenia sí habrá ley seca mañana domingo 26 de octubre con motivo de la consulta popular del pacto histórico

Ley seca en Armenia, desde las 7:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del domingo 26 de octubre, en cumplimiento del artículo 83 de la Ley 1801 de 2016.

La Alcaldía de Armenia, mediante el Decreto 571 de 2025, adoptó medidas preventivas para garantizar la seguridad, el orden público y la protección de los derechos ciudadanos durante la jornada de consultas populares internas o interpartidistas, que se realizará el domingo 26 de octubre de 2025.

El secretario de gobierno de la capital del Quindío, Carlos Arturo Ramírez explicó “se expidió del decreto 571 que regula varios temas con ocasión del debate electoral del día domingo.

Ley seca

El funcionario subrayó “Frente al tema de ley seca se tuvieron en cuenta varias consideraciones, primero, la solicitud que hizo nuestra Policía Nacional frente a que, en los comicios de hace 8 días, se levantó la ley seca a las 5 de la tarde y se presentaron varias riñas sobre las 7 o 8 de la noche por consumo de bebidas alcohólicas entre habitantes de un sector del sur de la ciudad, lo cual generó varios lesionados"

Entonces, teniendo en cuenta esta consideración, de igual manera, teniendo en cuenta consideración de los gremios como Asobares, como FENALCO y otros, entonces se decidió por parte de la alcaldía de Armenia que la ley seca fuera del domingo a las 7 de la mañana básicamente todo el domingo es hasta las 11:59 del mismo domingo para que se tenga en cuenta.

Horario ley seca en Armenia domingo 26 de octubre

7:00AM A 11:59PM de la media noche del domingo

Otras disposiciones:

Prohibición del transporte, distribución y comercialización de cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) o cualquier otro gas inflamable en vehículos o motocicletas, entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., salvo previa autorización del Cuerpo Oficial de Bomberos o de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, en casos de emergencia.

Prohibición de trasteos y mudanzas en zonas urbanas y rurales, en el mismo horario, con el propósito de evitar alteraciones del orden público.

En el municipio de Calarcá también habrá ley seca

En cumplimiento del Decreto 277 del 22 de octubre de 2025, se establece Ley Seca en todo el municipio de Calarcá, Quindío, este domingo 26 de octubre

Horario ley seca en Calarcá: De 1:00 a.m. a 6:00 p.m.

No se conoce si los demás municipios del Quindío establecerán ley seca este domingo 26 de octubre por la jornada electoral, la consulta popular del Pacto Histórico