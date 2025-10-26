Consulta del Pacto Histórico: piden al registrador postergar cierre de urnas por una hora

Colombia

A propósito de las consultas del Pacto Histórico que se están llevando a cabo este domingo 26 de octubre en el país, el presidente Gustavo Petro y el Comité Político del Pacto Histórico solicitaron al registrador nacional, Hernán Penagos, que se extienda una hora el horario de las votaciones.

“El registrador debería postergar la hora de cierre de las mesas, dada la enorme afluencia de la ciudadanía, se demoran hasta una hora para poder votar”, aseguró el jefe de estado desde su cuenta de X.

#POLÍTICA El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) le pidió al registrador Nacional, Hernán Penagos, que extienda el cierre de votaciones por algunas demoras que se estarían presentando en los puestos de votación.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/ISjAUFCVxb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2025

Entre tanto, desde el Comité Político del Pacto solicitaron formalmente a la Registraduría que se postergue el cierre de las urnas, argumentando que se han registrado dificultades para atender la afluencia de votantes en diversas regiones del país.

“Esta solicitud se fundamente en hechos verificados y reportados a través de los canales oficiales, entre ellos: problemas en la apertura oportuna de varios puestos de votación, insuficiencia de mesas para atender la demanda y una masiva afluencia de votantes, circunstancias que, en conjunto, han generado congestión, largas filas y riesgo cierto de que un número significativo de ciudadanos quede imposibilitado de ejercer su derecho al voto dentro del horario ordinario”.

#POLÍTICA El Comité Político del Pacto Histórico (@PactoCol) envió una solicitud formal al registrador, Hernán Penagos, en la que piden que se extienda una hora la jornada de votación.



Aseguran que la solicitud se fundamenta en “problemas en la apertura oportuna de varios… pic.twitter.com/4b1IafkMYD — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2025

Mencionan además desde la colectividad que al tratarse de una consulta en la que se busca definir cómo quedarán las listas al Congreso y elegir a un candidato único a la Presidencia, “debe garantizarse el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y la participación en condiciones de igualdad y transparencia”.

Insisten entonces en que la ampliación del horario de votación, de las 4 a las 5 de la tarde, “contribuirá a corregir los efectos de las contingencias operativas denunciadas y a preservar la legitimidad y certeza del proceso”.