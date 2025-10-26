Elecciones 26 de octubre: Se abrieron las urnas para la consulta del Pacto Histórico

Colombia vive hoy una nueva fiesta de la democracia con las elecciones del Pacto Histórico en todo el territorio nacional.

Se trata de unas votaciones no formales, pero en las que se escogerá el representante del Pacto Histórico que irá a las presidenciales del próximo año, y los candidatos que integrarán la lista cerrada al Senado y la Cámara de Representantes por el partido para las elecciones de marzo del 2026.

Cómo son votaciones no formales, el registrador Hernán Penagos no dio la apertura a la jornada, sin embargo, entregará declaraciones para el desarrollo de la contienda electoral.