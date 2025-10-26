Afiliados a Colpensiones tendrán 30% de descuento en tiquetes: paso a paso y fechas oficiales de compra

Miles de afiliados y pensionados de Colpensiones podrán acceder a descuentos especiales en tiquetes aéreos nacionales e internacionales, gracias a una alianza entre la administradora de pensiones y la aerolínea de bajo costo JetSMART Airlines.

El convenio, anunciado oficialmente esta semana, busca incentivar los viajes dentro y fuera del país mediante tarifas preferenciales disponibles por tiempo limitado.

El acuerdo forma parte de una estrategia conjunta para fortalecer la inclusión y el bienestar de los pensionados, al ofrecerles beneficios tangibles que mejoren su calidad de vida y promuevan el turismo entre quienes cuentan con ingresos fijos.

Cómo acceder al descuento de vuelos para afiliados a Colpensiones

El beneficio estará disponible para compras realizadas entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, y los viajes podrán programarse hasta el 19 de marzo de 2026.

Para aplicar al descuento, los usuarios deberán ingresar el código promocional COLPE30 al momento de la compra, siempre que la reserva se realice con al menos siete días de anticipación.

Este tipo de convenios entre entidades públicas y privadas busca facilitar el acceso de los pensionados a servicios turísticos, brindándoles la oportunidad de viajar a precios más asequibles y fortalecer su participación en actividades de recreación y bienestar.

Los afiliados podrán disfrutar de hasta 30% de descuento en tarifas base regulares, 10% en tarifas promocionales y 15% en temporadas de alta demanda.

Las fechas establecidas en el convenio son:

Durante los últimos años, el sector aéreo colombiano ha mostrado una recuperación sostenida, impulsada por nuevas rutas, aerolíneas de bajo costo y mayores conexiones regionales.

En este de orden de ideas, de acuerdo con la tarifa de porcentajes de descuento, los afiliados podrán tener los descuentos para comprar entre las siguientes fechas:

Del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

Del 14 al 17 de noviembre de 2025.

Del 15 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026.

Del 13 al 18 de febrero de 2026.

El beneficio aplicará para todas las rutas nacionales e internacionales operadas por JetSMART. En Colombia, la aerolínea ofrece una red de 19 rutas domésticas que conectan 10 destinos principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Pereira, Montería y San Andrés.

De acuerdo con Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART en Colombia, la alianza “fortalece las oportunidades de viaje para los colombianos afiliados a Colpensiones y facilita su acceso a experiencias de movilidad seguras y convenientes”.