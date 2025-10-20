Precio de tiquetes aéreos subirían por impuesto al carbono incluido en la reforma tributaria: IATA

La country manager de la IATA en Colombia, Paula Bernal, expresó en 6 AM de Caracol Radio, la preocupación en la que ha resultado el proyecto de la reforma tributaria, que debido a los cambios propuestos, podría resultar en un aumento sustancial en los costos de los tiquetes de avión.

Bernal comentó, que la reforma tributaria contempla dos aspectos que son de vital importancia para la aviación, el primero, sería el impuesto al carbono, y, por otro lado, un impuesto del 108% sobre el combustible de avión. Con base en esto, la country manager de la IATA, comentó que esto dificultaría, además, la posibilidad de compensar las emisiones de carbono.

Por otro lado, se estableció la relevancia que tiene el combustible en la industria de la aviación, pues, según Bernal, esta materia prima tiene una presencia del 30% en los costos totales de una aerolínea. Por tanto, si el precio del combustible aumenta, el precio de los tiquetes podría presentar el mismo comportamiento.

En cuanto a la posibilidad de que se revisara el asunto del IVA, tal como se realizó en la pandemia, Bernal comentó que dicho financiamiento no fue aprobado, además, resaltó que esto inicia otra conversación de gran importancia, pues el servicio del transporte aéreo, es el único servicio público de transporte que paga el IVA del 19%, y no solamente sobre el tiquete aéreo, pues también se incluye para el combustible de aviación.

Relacionado con esto, también comentó que no tener en cuenta una posible reducción del IVA, es un gran error, pues como ejemplo se tuvo la misma pandemia, cuando al pasar del 19% al 5% el impuesto, se mostró un incremento importante en la demanda de este transporte, el cual, cuando regresó nuevamente al 19% de IVA, significó una pérdida de 7 millones de pasajeros en el país.

Desde la ITIA en Colombia, se ha evidenciado que en lo que va de 2025, el turismo internacional ha crecido, esto reflejado en la cantidad de turistas que llegan al país, sin embargo, en cuanto al mercado doméstico, se ha contraído en un 4%, esto debido a que el impacto del IVA, afecta en mayor medida a los pasajeros nacionales. Por esto, Bernal comentó que para poder incentivar nuevamente el incremento de este mercado dentro del país, es de gran relevancia realizar una nueva revisión del esquema tributario.

Por último, en cuanto a las tensiones que se han evidenciado recientemente entre el gobierno de Gustavo Petro con la administración de Donald Trump, y las tarifas arancelarias que se han anunciado que entrarán en vigencia próximamente, Bernal aseguró que desde la aviación no se ha sentido un impacto, pues el transporte de carga ha seguido aumentando, sin embargo, comentó que dichas conversaciones arancelarias, son de gran importancia para la industria.