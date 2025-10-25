¿Un automóvil que usa agua como combustible? Esta es la realidad detrás de la patente de Toyota

Toyota Motor Corporation, es una compañía de fabricación de automóviles, cuya sede central, se encuentra ubicada en la ciudad de Toyota, Japón. Sin embargo, debido a su presencia a nivel internacional, cuenta con sedes en una gran cantidad de países alrededor del mundo.

Esta empresa, que fue fundada en 1933 por Kiichiro Toyoda, fue la mayor productora de vehículos en el año 2012, además, en 2017, fue nombrada como la quinta marca más valiosa del mundo, solamente detrás de Apple, Google, Coca-Cola y Microsoft.

Alternativas eléctricas e híbridas

Actualmente, esta empresa ha obtenido reconocimiento por su introducción al mundo de los vehículos eléctricos e híbridos, en lo que ellos han llamado multitecnología para electrificar automóviles. De este modo, han establecido diferentes categorías, en las cuales se dividen los diferentes tipos de vehículos que son producidos. Son las siguientes:

HEV (Hybrid Electric Vehicle, híbrido),

(Hybrid Electric Vehicle, híbrido), PHEV (Plug in Hybrid Electric Vehicle, híbrido enchufable),

(Plug in Hybrid Electric Vehicle, híbrido enchufable), BEV (Battery Electric Vehicle, eléctrico de batería) y

(Battery Electric Vehicle, eléctrico de batería) y FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle, eléctrico de pila de combustible).

¿Automóvil que usa agua de combustible?

Sin embargo, hace un tiempo Toyota anunció la llegada de su nueva patente, en un vehículo llamado Toyota Mirai, un vehículo el cual causó polémica, pues se anunció que se trataría de un automóvil que haría uso de agua para potenciarse.

Este revuelo comenzó, ya que químicamente el agua no puede ser utilizada tal cual como un combustible, pues su estado líquido es el más estable, por tanto, para poder liberar energía, deben separarse sus componentes, el hidrógeno y el oxígeno.

Por esto, se estableció que a pesar de que se anunció como un “motor potenciado por agua”, la realidad sería muy diferente, pues se trataría de un sistema el cual trabajaría por electrólisis, es decir, se necesitaría el uso de una batería, la cual proporcionara energía para separar el hidrógeno, que sería el verdadero combustible del vehículo.

La verdad detrás del automóvil a hidrógeno

Por esta razón, la viabilidad de un automóvil que sea propulsado por agua es demasiado baja, ya que todo este proceso solo generaría perdidas, pues sería mucho más eficiente que la batería que proporciona la electricidad, sea la misma que propulse el vehículo. Además, el hidrógeno no solo tendría que ser producido, sino que también tendría que ser almacenado y entregado.

Sin embargo, toda esta discusión sería el resultado de una confusión que se generó, debido a una patente que realizó Toyota en 2024, en la cual, se hablaba de un motor a combustión de hidrógeno, que utilizaría agua únicamente para refrigerar los cilindros y controlar la temperatura del sistema.

A pesar de la confusión, se ha evidenciado la iniciativa de Toyota por encontrar alternativas de combustibles más amigables con el medio ambiente, también en busca de encontrar soluciones para producir menos emisiones contaminantes, siendo en esta ocasión, el hidrógeno, debido a que es el elemento más abundante en el planeta y el más fácil de encontrar.

