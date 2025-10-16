¿Necesita rentar un carro en Colombia?: estas son las empresas más conocidas

Rentar un carro en Colombia ya no solamente es una opción para los turistas, ahora representa una solución para las empresas, residentes temporales y ciudadanos que buscan una movilidad segura y flexible.

El mercado de alquiler de autos en el país se ha diversificado con marcas nacionales e internacionales, por lo que hay competencia de precios y mayor oferta.

¿Cuáles son las empresas más conocidas?

De acuerdo con Alkilautos, las cinco empresas que han tenido un mayor crecimiento económico en el mercado de alquiler vehículos en el país son:

1. Localiza Rent a Car: La compañía de origen brasileño concentra entre el 45% y el 55% del mercado nacional. De acuerdo con el estudio, su modelo combina variedad, servicio y precios competitivos, lo que le ha permitido liderar los segmentos de turismo y alquiler corporativo.

2. Equirent, del Grupo Seissa: Con una trayectoria de más de tres décadas en el país, la compañía cuenta con 25 puntos de atención en 19 ciudades, y una flota superior a 7.800 vehículos. Su principal operación es el alquiler a largo plazo para empresas y el alquiler a corto plazo.

3. Enterprise Mobility, Grupo Massy Colombia: Este conglomerado internacional opera en Colombia bajo las marcas Enterprise, Alamo y National, con una participación cercana al 10% del mercado. Atiende tanto a viajeros ejecutivos como a clientes vacacionales.

4. Rentadoras locales y regionales: Compañías como Confort Rent a Car, Ready Rent a Car, Tres Cordilleras y Renta Fácil concentran entre el 10% y el 15% del mercado. Este segmento, en constante crecimiento, ofrece servicios personalizados.

5. Europcar y Sixt, junto con otros operadores internacionales: Estas compañías ocupan el último lugar del ranking, representando en conjunto cerca del 5% del mercado colombiano. Su participación se debe, principalmente, al reconocimiento y posicionamiento de marca que poseen en mercados europeos, lo que genera mayor confianza entre los viajeros extranjeros provenientes de ese continente.

“La digitalización ha sido uno de los grandes motores de crecimiento de esta industria, su capacidad de personalizar la experiencia y de adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de usuarios, desde empresarios hasta nómadas digitales, es lo que hace que sea una herramienta clave para que más personas puedan comparar y elegir entre distintas alternativas de vehículos”, señala Martha Juliana Rey, cofundadora y CMO de Alkilautos.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ANATO, hoy el sector no solo se ha recuperado, sino que proyecta para 2025 un crecimiento del 20% al 30% respecto a 2019.