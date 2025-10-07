Los 3 bancos con mejor crédito para vehículo en octubre 2025: Cuánto prestan e interés que manejan

Muchas personas en Colombia acceden a diferentes tipos de créditos con el objetivo de adquirir su propia casa o vehículo. Para ello, evalúan las opciones que brindan las entidades bancarias a partir de aspectos como el monto máximo, la tasa de interés y el plazo máximo que manejan cada una de ellas.

Si una persona se inclina por adquirir esta clase de automotores, debe contar con un ingreso superior a los dos salarios mínimos (2.847.000 pesos para el año 2025), ya que las cuotas a pagar cada mes suelen ser relativamente altas sin importar el plazo al que una persona difiera el crédito.

Estos son factores que consideran muchos cientes antes de solicitar un crédito, un proceso que se puede hacer de forma presencial o virtual. En este sentido, hay bancos que ofrecen la opción más adecuada con tasas de interés competitivas en el mercado. Al respecto, Caracol Radio realizó un sondeo para determinar los tres que brindan los mejores créditos para octubre de 2025.

Banco de Bogotá

Si una persona está interesada en solicitar un crédito de vehículo con el Banco de Bogotá, podrá diferir la deuda a un plazo máximo de 84 meses, es decir, siete años. Además, se le aprobará un monto mínimo de cinco millones de pesos para financiar el precio del automotor, bien sea nuevo, usado o ecológico.

Por otra parte, la entidad cuenta con una tasa de interés que va desde el 14,03% hasta el 21,41% efectivo anual para vehículos nuevos. Mientras que si son usados, esta es desde el 15,26% hasta el 22,71% efectivo anual.

BBVA

En el caso de BBVA, también maneja un plazo máximo de hasta 84 meses. Sin embargo, el monto que financia en el crédito va sujeto al valor del vehículo. En este caso, si es nuevo, se le desembolsa el 100%. Mientras que si es usado llega hasta el 90%.

Entretanto, la tasa de interés que maneja la entidad para esta línea de créditos va desde el 15,49% hasta el 24,36% efectivo anual sin importar que el carro sea nuevo o usado.

Davivienda

Davivienda maneja dos plazos diferentes en las líneas de crédito para vehículos: si es nuevo, se difiere de 6 a 84 meses. Mientras que si es usado, llega hasta los 72 meses. Por otra parte, las tasas se distribuyen de la siguiente manera.

Tasa vehículo eléctrico e híbrido : 12,55% efectivo anual para vehículo nuevo, y 12,01% efectivo anual para vehículo usado.

12,55% efectivo anual para vehículo nuevo, y 12,01% efectivo anual para vehículo usado. Tasa vehículo combustión a gasolina, gas o diésel : 14,44% efectivo anual para vehículo nuevo, y 13,89% efectivo anual para vehículo usado.

14,44% efectivo anual para vehículo nuevo, y 13,89% efectivo anual para vehículo usado. Tasa crédito descontado de nómina (vehículo eléctrico e híbrido) : 9,25% efectivo anual para vehículo nuevo y usado.

9,25% efectivo anual para vehículo nuevo y usado. Tasa crédito descontado de nómina (vehículo combustión a gasolina, gas o diésel): 11,09% efectivo anual para vehículo nuevo y usado.

Por otra parte, la entidad maneja un monto máximo de 500 millones de pesos para solicitar el crédito si realiza el proceso desde la aplicación.

De acuerdo a un informe de DataCrédito Experian, durante el año 2025 se registraron 11.135 aperturas de créditos para compra de vehículos, sean nuevos o usados, lo que equivale a una financiación de 829.000 millones de pesos. Estos proceden principalmente de regiones como Bogotá o Antioquia. Sin embargo, lo que llama la atención es que los solicitantes se inclinan por automóviles costosos.