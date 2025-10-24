🔴 Colombia vs Perú EN VIVO: siga gratis el debut de la Selección en la Liga de Naciones Femenina

¡Inicia el sueño mundialista para la <b>Selección Colombia femenina</b>! Este 24 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, el cuadro nacional recibe a <b>Perú </b>en el inicio de la <b>Liga de Naciones Femenina</b>, certamen que otorga los <b>cupos de Conmebol al Mundial del 2027</b>.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/21/que-necesita-la-seleccion-colombia-para-clasificar-al-mundial-femenino-en-2027/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/21/que-necesita-la-seleccion-colombia-para-clasificar-al-mundial-femenino-en-2027/"><b>¿Qué necesita la Selección Colombia para clasificar al Mundial Femenino en 2027?</b></a>La sorpresa en este debut pasa por <b>la no convocatoria de Catalina Usme,</b> histórica jugadora de la Selección. Frente a esto, el entrenador Angelo Marsiglia mencionó tajantemente que era una decisión netamente técnica. Asimismo, tampoco fue citada la goleadora <b>Mayra Ramírez</b> por lesión.Ahora bien, <b>Linda Caicedo </b>fue convocada, pero en este primer partido no fue titular debido a que tiene problemas físicos. Aguardará su oportunidad en el banco, mientras que sobre el terreno estarán Manuela Pavi, Wendy Bonilla y Valerin Loboa. <b>También puede leer: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/23/cuando-vuelve-a-jugar-la-seleccion-colombia-en-el-mundial-femenino-sub-17/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/23/cuando-vuelve-a-jugar-la-seleccion-colombia-en-el-mundial-femenino-sub-17/"><b>¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-17?</b></a>