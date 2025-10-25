Santa Fe vs. Millonarios: alineaciones, fecha, hora y cómo seguir el clásico por Liga colombiana

¡Se jugará el clásico capitalino número 324! Independiente Santa Fe se enfrentará con Millonarios por la fecha 17 de la Liga Colombiana en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Se espera que para este partido asistan 22.000 hinchas del conjunto Cardenal, ya que será local.

Parcialmente, Santa Fe es octavo con 22 unidades, siendo el último cupo de la zona de clasificación, siendo perseguido de cerca por Águilas Doradas, América de Cali, Alianza y Deportivo Cali. Por su parte, Millonarios se encuentra en la casilla 15 con 18 unidades, alejándose cada vez más de los cuadrangulares finales.

Bajas y novedades en Santa Fe

Para este compromiso, se espera el regreso del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien estuvo dos semanas fuera de las canchas recuperándose de una lesión muscular en la pierna izquierda, pero ya entrena con normalidad junto al equipo. Asimismo, Elvis Perlaza superó la sobrecarga muscular que lo dejó fuera del partido ante Independiente Medellín y también se podría encontrar disponible. Por otro lado, Omar Fernández y Yilmar Velásquez continúan en proceso de recuperación.

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron directamente fue el pasado 6 de septiembre por la fecha 10 de la Liga Colombiana-II, partido que terminó sin goles en el estadio El Campín, en esta ocasión el Embajador fue el equipo local. Este fue el clásico capitalino número 323.

Posible alineación de Santa Fe

Weimar Asprilla; Elvis Perlaza, Iván Scarpeta, Emmanuel Olivera, Joaquín Sosa, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Alexis Zapata; Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.

DT: Francisco López

Posible alineación de Millonarios

Diego Novoa; Samuel Martín, Álex Moreno, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias; Stiven Vega, Déwar Victoria, Mackalister Silva; Beckham Castro, Álex Castro y Leonardo Castro.

DT: Hernán Torres.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se llevará a cabo este sábado 25 de octubre a partir de las 6:20 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio y a través de la trasmisión del Fenómeno del Fútbol.