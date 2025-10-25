Roberto Pombo, ganador del Premio Nacional de Periodismo Camacol 2025 en radio

Cada año, se organiza uno de los eventos más importantes en el periodismo: el Premio Nacional de Periodismo, donde se otorga un galardón especial que solo los mejores pueden ganar, dependiendo el trabajo que realicen.

Este premio, en la categoría radial, se lo llevó el director de Prisa Media, Roberto Pombo, gracias al programa “Mis Preguntas”, dónde expone diferentes problemáticas que atraviesa Colombia. Esta vez, fue premiado por uno de sus informes “¿Hay una crisis de vivienda en Colombia y el mundo?”.

Roberto Pombo es un gran periodista que cuenta con una trayectoria impecable, pues durante un largo tiempo fue director de El Tiempo y actualmente es el director editorial de Prisa Media en Colombia.

Premio Nacional de Periodismo 2025

El Premio Nacional de Periodismo se lleva a cabo anualmente con un evento en el que se le galardona a aquellos que hayan realizado investigaciones o contribuciones de gran relevancia para el país en cuanto a la construcción y valor agregado. El encargado de entregar estos premios fue Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

¿De qué trata el trabajo periodístico que lo llevó a ganar el premio?

Roberto Pombo ganó este premio gracias a uno de sus informes, la cual lleva por nombre: “¿Hay una crisis de vivienda en Colombia y el mundo?”.

En dicho trabajo, Pombo abordó la problemática sobre la posibilidad de vivienda en el país, en dónde expuso que más de 1.600 millones de personas carecen de una vivienda digna en el mundo, ya que acceder a una casa propia parece cada vez un panorama más lejano para las nuevas generaciones y los apartamentos cada vez son más pequeños.

En este trabajo logró reunir varias voces y entrevistas para hablar sobre el tema, a su vez, también se le sumaron a este programa, la opinión de varios exfuncionarios del gobierno.

Otros galardonados con el Premio Nacional de Periodismo

Aparte de lo logrado por Roberto Pombo, hubo otros colegas del medio que también fueron felicitados y galardonados por sus contribuciones, investigaciones y trabajos realizados:

En la categoría Multimedia , ganó Sebastián Londoño Vélez, editor general de Valora Analitik por su trabajo Volver a casa: el sueño que mueve a los colombianos a comprar vivienda desde el extranjero.

, ganó Sebastián Londoño Vélez, editor general de Valora Analitik por su trabajo Volver a casa: el sueño que mueve a los colombianos a comprar vivienda desde el extranjero. Duván Andrés Vásquez Rojas, periodista de Telemedellín, recibió el premio en la categoría Televisión por su informe Amenazas en las laderas.

En la categoría Prensa, ganaron Juan Diego Ortiz Jiménez, Jacobo Betancur Peláez y Santiago Olivares Tobón de El Colombiano, por su trabajo La ‘bomba de tiempo’ que tiene el Valle de Aburrá en sus laderas: más de 65 puntos críticos y 35 muertos este año.

ganaron Juan Diego Ortiz Jiménez, Jacobo Betancur Peláez y Santiago Olivares Tobón de El Colombiano, por su trabajo La ‘bomba de tiempo’ que tiene el Valle de Aburrá en sus laderas: más de 65 puntos críticos y 35 muertos este año. Noelia Cigüenza Riaño, periodista del diario El Tiempo, ganó en la categoría por el artículo, La carrera contra la informalidad urbana.

Los jurados para estos premios fueron: Liliana Gutiérrez Coba, directora del Programa de Comunicación y Periodismo de la Universidad de la Sabana, Édmer Tovar, periodista y comunicador social, Jorge Cardona, periodista y catedrático de las universidades Javeriana, Los Andes y Sergio Arboleda, y exeditor de El Espectador.

