Ministerio TIC alista decreto para proteger a menores en internet en el País

La ministra TIC, Carina Murcia, confirmó que el decreto previsto es el resultado de un trabajo conjunto con la CRC y un proceso de diálogo amplio con la industria tecnológica y distintas entidades del Estado.

“Entre hoy y mañana la publicación del decreto que permite tener entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes”, aseguró la funcionaria.

Un decreto construido con tecnológicas y el Estado

De acuerdo con la ministra, el decreto se construyó tras más de 25 mesas de trabajo en las que participaron plataformas digitales y redes sociales como Meta y Google, además de entidades nacionales e internacionales.

Entre ellas se encuentran el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, así como cooperación con la Embajada de Estados Unidos.

El objetivo, según explicó, es establecer condiciones que permitan proteger a los menores frente a riesgos en entornos digitales, un tema que ha cobrado relevancia en medio del creciente uso de plataformas y redes sociales por parte de esta población.

Más allá del decreto, la ministra fue clara en señalar que este es solo un primer paso y que el país tiene un reto mayor en materia de regulación.

Advirtió que será responsabilidad del próximo gobierno y del Congreso avanzar en normas que permitan regular de manera más estricta a las plataformas digitales, especialmente en lo relacionado con la protección de menores.

En ese sentido, insistió en la necesidad de actualizar el marco legal colombiano para responder a los desafíos actuales del entorno digital, incluyendo escenarios como el uso de plataformas en contextos escolares.

Asimismo, Murcia puso como referencia casos de exito e implementación de experiencias internacionales, señalando que países como Australia y Nueva Zelanda han avanzado en medidas para reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

La ministra también insistió en que la discusión no solo debe centrarse en el acceso a internet, sino en su uso. En ese sentido, habló de la necesidad de promover una “conectividad con propósito”, orientada a fortalecer la cultura digital y el uso responsable de las herramientas tecnológicas.