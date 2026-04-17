Alto funcionario de EE. UU. expresó ante Congreso preocupación por amenazas a candidatos colombianos

Alto Funcionario de EE.UU. expresó ante Congreso en Washington preocupación por amenazas a candidatos colombianos

“Nuestro objetivo es que nadie se acerque siquiera para intentarlo”. De esta manera, contundente, fue el pronunciamiento que hizo Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado, advirtiendo sobre el aumento de amenazas contra aspirantes presidenciales en Colombia, especialmente Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Michael Kozak, quien lidera Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó “profunda preocupación” por las amenazas recientes contra precandidatos en Colombia, en medio de un clima de creciente tensión política.

Kozak señaló que este tipo de intimidaciones afecta el desarrollo normal del proceso electoral y plantea riesgos para la participación política, insistiendo en la importancia de garantizar condiciones de seguridad para todos los aspirantes.

El funcionario también reiteró que Estados Unidos mantiene seguimiento cercano a la situación en coordinación con las autoridades colombianas y advirtió que ese país no tiene que volver a las épocas más oscuras de violencia política.