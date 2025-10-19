Mis preguntas con Roberto Pombo:¿Subir los impuestos al licor significa un mayor recaudo tributario?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El presupuesto general para el 2026 es de más de 550 billones de pesos, y para lograr recoger esa cifra, el gobierno propuso un incremento al impuesto de productos como el licor.

Sin embargo, hay evidencias que muestran que esta medida puede tener efectos adversos. ¿Qué tan efectiva puede ser una subida de impuestos al alcohol para lograr ese objetivo?

Le puede interesar: Mis preguntas con Roberto Pombo: ¿Por qué no se valora el trabajo doméstico y de cuidado?

Para este capítulo hablamos con Carolina Soto, ex co-directora del Banco de la República y exviceministra de hacienda; con Mauricio Santamaría, exdirector de Anif y exministro de salud; con Daniel Rico, director de C Análisis; con el general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía; y con el exviceministro de hacienda, Fernando Jiménez.