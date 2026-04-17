ENTREGA DE TIKETES PREMIO A OYENTES - Caracol Radio 2026

Caracol Radio y Copa Airlines, te llevan al mundial de fútbol

Colombia

Caracol Radio y Copa Airlines premian a 17 oyentes con tiquetes dobles ida y regreso para viajar a destinos Copa sede del mundial de futbol en Mexico, Estados Unidos y Canada o a cualquiera de los más de 85 destinos Copa en el continente. Sé uno de los ganadores.

Mes de concurso: abril 2026

Colombia – ¿Cómo participar?

1. Escucha el Noticiero Caracol Radio en vivo a partir del 20 de Abril al 30 de Abril

2. Deberás responder correctamente al menos 1 pregunta relacionada con Copa Airlines. Ver información de interés aquí: https://www.descubrecopa.com/ y PDF de preguntas

3. Si aciertas la pregunta, ¡ganas un tiquete doble en Copa Airlines!

4. Se informa que el ganador, para poder aceptar el premio, deberá enviar los presentes Términos y Condiciones (TyC) debidamente firmados dentro del plazo establecido al correo. En caso de no cumplir con este requisito, se entenderá que renuncia al premio.

Destinos disponibles:

Puedes viajar desde los 10 destinos Copa en Colombia (Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y San Andrés) a Norte, Centro, Suramérica y el Caribe.