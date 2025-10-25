Vehículo en el que se movilizaba la senadora Sandra Jaimes tuvo fallas mecánicas

Bucaramanga

En medio de su correría previo a la consulta interna del Pacto Histórico, la senadora Sandra Jaimes tuvo un accidente de tránsito cuando pasaba por el municipio de Málaga en Santander.

De acuerdo a lo informado por la congresista, el vehículo en el que se movilizaba presentó unas fallas mecánicas debido a que se quedó sin líquido de frenos.

“Nos tuvimos que bajar inmediatamente porque así no podíamos seguir andando, se llamó a la grúa. Yo estoy muy bien, estoy acompañada de mi esquema y todos estamos bien”, indicó la congresista.

Agregó la senadora que logró tomar otro vehículo y llegar a su destino después de estas fallas mecánicas que presentó su carro.