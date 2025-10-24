Decretan ley seca en Barrancabermeja desde el sábado 25 de octubre por consulta interpartidista
La medida iniciará a las 6:00 p. m. del sábado y se extenderá hasta el lunes 27 de octubre, con el fin de garantizar una jornada electoral segura.
La Alcaldía de Barrancabermeja anunció la implementación de ley seca durante todo el fin de semana, como medida de prevención y orden público para la consulta del Pacto Histórico, que tendrá lugar el domingo 26 de octubre.
La restricción en la venta y consumo de bebidas alcohólicas regirá desde las 6:00 p. m. del sábado 25 de octubre hasta las 6:00 a. m. del lunes 27 de octubre, y su incumplimiento podrá generar sanciones y controles estrictos por parte de las autoridades.
El distrito explicó que esta disposición busca evitar aglomeraciones y situaciones que puedan alterar la convivencia antes, durante y después de la jornada de votación. La medida hace parte del plan de seguridad de la administración en articulación con la Registraduría Nacional, la Fuerza Pública y los organismos de control.
Otras restricciones en torno a los comicios de este domingo 26 de octubre
Aunque la ley seca es la principal medida, la Alcaldía de Barrancabermeja recordó que también habrá:
- Prohibición del porte de armas entre el sábado y el lunes
- Restricción de circulación y parqueo de vehículos de escombros, cilindros de gas, trasteos y pólvora en alrededores de los puestos de votación
- Suspensión de actos políticos desde el viernes 24 de octubre
Para garantizar el acceso a las urnas, se habilitarán 67 puestos de votación y 89 mesas en todo el territorio del distrito petrolero.