ELN atacó con drones explosivos la base militar de Sipí, Chocó

Sipí, Chocó

Tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 25 de la Brigada 15 del Ejército Nacional fueron atacadas con drones cargados de explosivos mientras desarrollaban labores de seguridad en la base militar de Sipí, en el departamento del Chocó.

De acuerdo con la información oficial, el hecho fue perpetrado por presuntos integrantes del Frente Ernesto Che Guevara del grupo armado organizado ELN, quienes habrían utilizado los drones con el objetivo de afectar a los soldados que custodian la zona y brindan protección a la población civil.

El Ejército calificó el ataque como un “acto cobarde” y denunció la utilización indiscriminada de este tipo de artefactos explosivos, al señalar que su empleo constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Pese a la agresión, no se registraron heridos ni daños en las instalaciones militares.

Las autoridades militares informaron que se mantiene el dispositivo de seguridad en el área y que continúan las operaciones ofensivas en el sector para ubicar a los responsables y contrarrestar cualquier amenaza contra las comunidades y las tropas destacadas en esta región del Chocó, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control del territorio y las rutas del narcotráfico.

Violencia en Sipí

El municipio de Sipí ya había sido víctima de ataques armados perpetrados por el ELN. En septiembre, hombres armados hostigaron la estación de Policía ubicada en el casco urbano.

El hecho violento que no dejó uniformados ni civiles heridos, mantiene bajo investigación de las autoridades, que señalan al frente de guerra, Ernesto Che Guevara, del ELN como los responsables.