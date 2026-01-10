Histórico técnico de Portugal apuntó contra Richard Ríos: “No ha tenido buen rendimiento”

Faltan 152 días para que comience el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, en esta edición Colombia tendrá que enfrentarse en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje del Playoff 1 (República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia). Por primera vez en la historia, la Tricolor se medirá con el seleccionado de Cristiano Ronaldo, siendo este uno de los partidos más llamativos del certamen.

Paulo Bento, entrenador portugués dialogó en el programa deportivo de Caracol Deportes sobre el rendimiento de Richard Ríos, que milita en el Benfica y ha tenido una temporada irregular y de Luis Suárez, del Sporting quien ha tenido un gran rendimiento; el entrenador portugués también habló sobre el Mundial 2026.

Le puede interesar: Luis Javier Suárez está cerca de superar un impresionante récord de James Rodríguez en Europa

“En el Mundial con más equipos, pues la tendencia puede ser que los grandes equipos no se encuentren tan temprano en la competición; sin embargo, creo que este grupo tiene dos equipos muy buenos. Toda la gente lo piensa y entiende que Portugal y Colombia serán los dos favoritos para pasar como primeros del grupo”, inició hablando Bento sobre el enfrentamiento del grupo K del Mundial.

“Vinieron de contextos distintos, que era Gyokeres y Luis, que vino de la segunda división de España, pero es un jugador distinto a Gyokeres, no tan potente físicamente, aunque sea un jugador fuerte físicamente, no tan potente como es Gyokeres, un jugador que se asocia de manera distinta al juego del equipo; la relación que tiene con el resto del equipo es un poco distinta de lo que había antes, pero claro, luego quieres jugar a la contra, si quieres tener tradiciones y que Luis te haga esa distancia a la velocidad que hacía Gyokeres, pues no es este tipo de jugador”, señaló Paulo Bento sobre la diferencia que hay entre Luis Suárez y Gyokeres.

Complementó: “Lo ha hecho muy bien hasta ahora, no solo por los goles que ha metido, pero por el trabajo que hace enlazando con el equipo y siendo la referencia del equipo; se mueve muy bien entre líneas, soporta muy bien el juego, mismo cuando el equipo necesita jugar un poco más directo, tiene la capacidad de mantener el balón y de asociarse con los apoyos que recibe, y luego finaliza bien también (...) Es un jugador de gran calidad también”.

Lea también: A Richard Ríos lo pusieron entre los mejores del mundo en su posición: contundente frase

Concluyó hablando sobre el nivel irregular que ha tenido Richard Ríos en Portugal: “Yo creo que es un buen jugador, también con esos niveles de agresividad, pero sí hay que admitir que es un jugador que al nivel del rendimiento no ha estado hasta ahora, no de la calidad que tiene, pero sí, a nivel de rendimiento, que no lo ha tenido tan bueno, algo irregular y a lo mejor por eso, por una adaptación, por el contexto del club, del equipo, pero yo creo que es un jugador de calidad que todavía no ha mostrado el rendimiento para la calidad que tiene”,