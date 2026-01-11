Jhonatan Agudelo: “Regresamos con dudas por el tema de los refuerzos en Cúcuta”

El Cúcuta Deportivo regresará este 2026 a la primera división del fútbol colombiano, luego de coronarse campeón de la B en el segundo semestre del 2025 ante Real Cundinamarca, logrando el ascenso. Ante este importante calendario deportivo, el conjunto motilón prepara con sus jugadores su debut ante Once Caldas, el próximo lunes 19 de enero.

Jhonatan Agudelo, uno de los referentes más fundamentales del Cúcuta, habló con Caracol Deportes sobre lo que ha sido la pretemporada del equipo y los duelos amistosos que se aproximan: “Vamos a estar 8 días en Montevideo y vamos a jugar dos partidos, el miércoles contra San Lorenzo y el viernes contra Huracán”.

¿Cuáles han sido los refuerzos del Cúcuta?

Sobre lo que ha sido la preparación del equipo para el regreso a la Liga Colombiana, el delantero comentó, “Regresamos desde el 3 de enero con mucha disposición, con dudas por el tema de los refuerzos, pero ya empezaron a llegar, ya nos vamos acoplando con los nuevos jugadores. Esperemos ir a hacer una buena pretemporada a Uruguay, estamos contentos con el grupo que se formó desde el año pasado, la base que teníamos y pues bueno los compañeros que llegan a complementar esas cosas que nos faltaban”.

Los fichajes que ya están en el Cúcuta: “Llega un central, Jhon Quiñones, otro Montaño que viene de la Equidad, Léider Berdugo que viene del Barranquilla y Sebastián Rodríguez que viene de Águilas. Ahí se va complementando el equipo, yo creo que puede que falten uno o dos refuerzos más y a la espera de que el que llegue también venga a aportarle el equipo", explicó Agudelo.

Sobre la reducción de jugadores en la Liga: “Salieron un número de jugadores bastante grande, casi 20 jugadores que estaban el año pasado, porque habían salido y no habían llegado los refuerzos, pero ya el equipo se va reintegrando... Yo creo que eso le debe afectar a todos los equipos y a los colegas también, porque más de uno se va a quedar sin poder jugar por ese tema”.