Representante del Magdalena celebra aprobación de la mesada 14 para maestros pensionados

Santa Marta

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 127 votos a favor y por decisión unánime de todas las bancadas, el proyecto de acto legislativo que restituye la mesada 14 para los maestros pensionados, un beneficio eliminado hace casi dos décadas y que beneficiará directamente a más de 52.000 educadores jubilados en todo el país.

Esta aprobación en segundo debate, que ahora avanza hacia el Senado, marca un hito en la lucha por la equidad en el sistema pensional y resalta la gestión de la Representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre Juvinao, coautora principal de la iniciativa junto a un equipo de congresistas comprometidos con la dignidad del magisterio.

ASÍ ES EL PROYECTO Y LOS BENEFICIOS

El proyecto, radicado como acto legislativo de autoría congresional, busca enmendar el parágrafo 4 del régimen especial de pensiones del Magisterio, asegurando el pago adicional equivalente a una mesada anual para docentes nacionales, nacionalizados y territoriales en goce de pensión por jubilación, vejez, invalidez o sus sobrevivientes.

Con esta aprobación unánime, el beneficio podría inyectar alrededor de 971 mil millones de pesos anuales al bolsillo de los pensionados, financiados a través del Fondo de Ahorro del Magisterio (Fomag), similar a los mecanismos ya implementados para las Fuerzas Militares y la Policía.

Y es que al frente de esta denominada victoria se encuentra Ingrid Aguirre, la congresista magdalenense, como coautora principal, junto a los representantes Alejandro Ocampo (Pacto Histórico), Gérsel Pérez (Cambio Radical), Yenica Acosta (Partido de la U) y Karyme Cotes (Partido Liberal), Aguirre ha tejido una coalición multipartidista que superó barreras fiscales y políticas, demostrando una gestión que prioriza el diálogo y la acción concreta.

“Esta aprobación unánime es un homenaje a mi madre, exdocente de Ciénaga, y a Carlos Caicedo, fundador de Fuerza Ciudadana, por recordarnos que la educación es el motor del cambio. Dedicamos este logro a todos los maestros que han dado su vida por la patria, y que hoy ven reconocida su dignidad”, declaró Aguirre al cierre de la plenaria, en un momento cargado de emoción que resonó en las redes y entre los gremios educativos.

Así las cosas, esta aprobación no solo alivia la carga económica de los jubilados, sino que reafirma el rol del Congreso como aliado de la ciudadanía.