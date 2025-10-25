Consulta 26 de octubre: ¿Por qué la MOE no realizará observación electoral en la jornada?

Un estudio de la MOE encontró que una mentiras presentada en redes sociales puede tener hasta 12.000 interacciones. | Foto: Gettty Images / Long Visual Press

Colombia vivirá una nueva jornada de elecciones este domingo 26 de octubre, para escoger el representante del Pacto Histórico que irá a las presidenciales, y los candidatos del Senado y la Cámara de Representantes, que irán a las votaciones de marzo del próximo año.

Sin embargo, estas elecciones no contarán con observación electoral, ni seguimiento al desarrollo de la jornada.

La información fue confirmada por la Misión de Observación electoral, quien confirmó que no emitirá reportes, balances o comunicados sobre el desarrollo del proceso, ni frente a los resultados del proceso de la consulta.

No obstante, estará habilitada la plataforma Pilas con el Voto, en la que los ciudadanos podrán reportar cualquier anomalía en el desarrollo de estos comicios, que serán remitidos de forma inmediata a las autoridades correspondientes.