Consulta del Pacto Histórico: ¿Cómo marcar los tarjetones a Presidencia, Senado y Cámara?

Este domingo 26 de octubre se llevará a cabo la consulta del Pacto Histórico en la que la izquierda busca que los ciudadanos elijan a un candidato único a la Presidencia y también, a quienes desean que los representen en las elecciones al legislativo de marzo de 2026.

Para esta elección los ciudadanos recibirán 3 tarjetones, uno para elegir al candidato que iría luego a competir del Frente Amplio por un cupo en la carrera presidencial, otro para elegir a un precandidato al Senado y uno último para elegir a un precandidato a la Cámara de Representantes.

¿Cómo marcar los tarjetones al Congreso?

En esta ocasión fueron inscritos 144 precandidatos al Senado de la República y al tratarse de una lista abierta, los ciudadanos podrán votar por el candidato de su preferencia marcando la casilla con el número que corresponda.

Para la Cámara de Representantes fueron inscritos 373 precandidatos y en cada región del país los ciudadanos recibirán el tarjetón correspondiente a su circunscripción. Por ejemplo, quienes ejerzan su derecho al voto en Bogotá, solo podrán votar por los precandidatos que representen a esa región.

¿Cómo marcar el tarjetón para la Presidencia?

En el tarjetón para la consulta presidencial del Pacto Histórico aparecerá la frase ‘Voto para la consulta de candidatos a presidente de la República’ y los ciudadanos encontrarán tres casillas, de izquierda a derecha aparece en primer lugar la imagen de Carolina Corcho, en el centro Iván Cepeda y por último Daniel Quintero.

A propósito, hay que señalar que Quintero seguirá apareciendo en el tarjetón debido a que su renuncia se hizo fuera del periodo correspondiente y para esa fecha, la Registraduría ya tenía impreso todo el material electoral.

Ahora, lo único que deberán hacer quienes quieran votar en esta consulta del domingo para elegir a un candidato único del Pacto Histórico a la Presidencia es marcar con una X la casilla del precandidato de su elección.