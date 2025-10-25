Alcalde de Bogotá rechazó hechos de violencia durante manifestaciones convocadas por gobierno Petro

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá durante la instalación de la Primera Cumbre Bogotá Moderna. | Foto: W Radio Colombia

El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó estos hechos de violencia que se registraron en la calle 12 cerca a la plaza de Bolívar en donde llegaron unas personas a agredir a quienes se estaban manifestando. Debido a esto, los gestores de diálogo tuvieron que intervenir.

Durante la tarde del viernes 24 de octubre, cientos de personas llegaron a la Plaza de Bolívar a la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro, llenando este espacio de pancartas con frases de apoyo al presidente, así como algunas banderas de Colombia, de palestina e incluso del M-19.

Los manifestantes expresaron su rechazo a las decisiones tomadas por parte del gobierno de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro y estuvieron toda la tarde a la espera de las palabras del mandatario.

La jornada aunque fue pacífica estuvo acompañada de algunas afectaciones en la movilidad en la Avenida El Dorado con Carrera 40 y en la Carrera Séptima con Avenida Jiménez por el desplazamiento de algunos manifestantes rumbo a la Plaza de Bolívar.

Además, la embajada da de Estados Unidos en la capital cerró y suspendió sus servicios como medida preventiva por estas movilizaciones.