🔴 EN VIVO| Movilidad en Bogotá HOY 24 de octubre: bloqueos y desvíos de TransMilenio
La movilidad en la ciudad de Bogotá se ha visto afectada en la madrugada y mañana debido al estado de las vías y accidentes de tránsito
En la madrugada y mañana del día de hoy, 24 de octubre, la movilidad en la ciudad de Bogotá se ha visto gravemente afectada debido a condiciones climáticas, la condición de la vía y accidentes de tránsito. Especialmente, se han evidenciado demoras y congestión en el servicio de TransMilenio al sur de la capital.
Desde TransMilenio, se aseguró que dichos inconvenientes en el servicio de transporte público, se deben a un procedimiento de la Unidad de Tránsito y Criminalística en la avenida Caracas con calle 44 sur, por lo que el servicio en cerca de 9 estaciones se encontraban sin servicio, al igual que los portales Tunal y Usme.
Dada la situación, las personas empezaron a descender de las estaciones de TransMilenio, sin embargo, desde la entidad se pide que no realicen estas maniobras que pueden resultar peligrosas, ya que se pueden generar accidentes de tránsito.
Movilidad en Bogotá HOY 24 de octubre: minuto a minuto
- 7:51 AM | Se presenta cierre en un carril de la Avenida El Dorado (Calle 26) con carrera 96 A, debido a un camión que se encuentra varado sobre la vía.
- 7:45 AM | Se presenta congestión en la Calle 80 vía Lisboa debido a inundación.
- 7:40 AM | Los involucrados en el incidente de la Av. Centenario con carrera 120, son ubicados al costado de la vía y se recuperan las condiciones de movilidad.
- 7:01 AM | Se presenta un siniestro vial en la localidad de fontibón entre un camión y una motocicleta, se presenta congestión del tráfico en la Av. Centenario con carrera 120, sentido occidente-oriente.
- 6:44 AM | Se habilita el paso de la flota de buses TransMilenio en la troncal de la Avenida Caracas Sur, se habilitan nuevamente las estaciones y portales cerrados.
- 6:30 AM | Se reporta afectación en el TransMilenio en la troncal de la Avenida Caracas Sur, por procedimiento de la Unidad de Tránsito y Criminalística.
- 5:50 AM | A la altura de la calle 242 se realiza el cierre de un carril debido a la inundación de la vía, lo que ha causado demoras en el tráfico para ingresar a la ciudad.
- 4:54 AM | Se reporta un siniestro vial donde una persona fallece, entre una volqueta y una motocicleta, en la localidad de Rafael Uribe, específicamente en la Av. Caracas con calle 44 Sur, sentido Norte - Sur.