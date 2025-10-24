🔴 EN VIVO| Movilidad en Bogotá HOY 24 de octubre: bloqueos y desvíos de TransMilenio

🔴 EN VIVO| Movilidad en Bogotá HOY 17 de octubre: manifestaciones y desvíos de TransMilenio

En la madrugada y mañana del día de hoy, 24 de octubre, la movilidad en la ciudad de Bogotá se ha visto gravemente afectada debido a condiciones climáticas, la condición de la vía y accidentes de tránsito. Especialmente, se han evidenciado demoras y congestión en el servicio de TransMilenio al sur de la capital.

Desde TransMilenio, se aseguró que dichos inconvenientes en el servicio de transporte público, se deben a un procedimiento de la Unidad de Tránsito y Criminalística en la avenida Caracas con calle 44 sur, por lo que el servicio en cerca de 9 estaciones se encontraban sin servicio, al igual que los portales Tunal y Usme.

Dada la situación, las personas empezaron a descender de las estaciones de TransMilenio, sin embargo, desde la entidad se pide que no realicen estas maniobras que pueden resultar peligrosas, ya que se pueden generar accidentes de tránsito.

Movilidad en Bogotá HOY 24 de octubre: minuto a minuto

7:51 AM | Se presenta cierre en un carril de la Avenida El Dorado (Calle 26) con carrera 96 A, debido a un camión que se encuentra varado sobre la vía.

[07:51 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de Fontibón, por camión varado en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 96A. ❌Se genera afectación de un carril de la calzada. pic.twitter.com/RN4enmEHH5 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 24, 2025

7:45 AM | Se presenta congestión en la Calle 80 vía Lisboa debido a inundación.

[07:45 a.m.] #MovilidadAhora | Se registra congestión vehicular en la localidad de Engativá por encharcamiento/ inundación en la Calle 80 en la vía Lisboa. Grupo Guía en el punto.



¡Transita con precaución por esta zona! ⚠️ pic.twitter.com/WZHngnApAK — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 24, 2025

7:40 AM | Los involucrados en el incidente de la Av. Centenario con carrera 120, son ubicados al costado de la vía y se recuperan las condiciones de movilidad.

[07:40 a.m.] #AEstaHora | Los vehículos involucrado son ubicados a un costado de la vía. Se recuperan la condiciones de movilidad sobre el corredor Calle 13. https://t.co/YDoRnu4v4Q pic.twitter.com/4jw0poat70 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 24, 2025

7:01 AM | Se presenta un siniestro vial en la localidad de fontibón entre un camión y una motocicleta, se presenta congestión del tráfico en la Av. Centenario con carrera 120, sentido occidente-oriente.

[07:01 a.m.] #MovilidadAhora |Se presenta siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre tractocamión y motociclista en la Av. Centenario con carrera 120, sentido occidente-oriente.



Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignadas. pic.twitter.com/6tN4osaYmv — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 24, 2025

6:44 AM | Se habilita el paso de la flota de buses TransMilenio en la troncal de la Avenida Caracas Sur, se habilitan nuevamente las estaciones y portales cerrados.

⏰#TMAhora: (6:44 a.m.)



📍Troncal Caracas Sur

Actualización



✅A la hora habilitan el paso de la flota troncal que retoma sus recorridos.



Retomamos operación en las estaciones Olaya, calle 40 sur, Santa Lucia, Consuelo, Socorro, Molinos, Danubio, Parque Tunal, Biblioteca… pic.twitter.com/hlgT1NnIjC — TransMilenio (@TransMilenio) October 24, 2025

6:30 AM | Se reporta afectación en el TransMilenio en la troncal de la Avenida Caracas Sur, por procedimiento de la Unidad de Tránsito y Criminalística.

⏰#TMAhora: (6:30 a.m)



📍Troncal Caracas Sur



Reporte de afectación a la operación



Por procedimiento de Unidad de Tránsito y Criminalística en la avenida Caracas con calle 44 sur las estaciones: Olaya, calle 40 sur, Santa Lucia, Consuelo, Socorro, Molinos, Danubio, Parque… pic.twitter.com/Gk6nGvDE6N — TransMilenio (@TransMilenio) October 24, 2025

5:50 AM | A la altura de la calle 242 se realiza el cierre de un carril debido a la inundación de la vía, lo que ha causado demoras en el tráfico para ingresar a la ciudad.

#BOGOTÁ. A esta hora (5:50am), hay problemas de movilidad por un espejo de agua en la calle 242 ingresando a Bogotá, hay un carril cerrado y por eso la demora en el ingreso. Autoridades ya están en el sitio. https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/ZKcJpGhUEk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

4:54 AM | Se reporta un siniestro vial donde una persona fallece, entre una volqueta y una motocicleta, en la localidad de Rafael Uribe, específicamente en la Av. Caracas con calle 44 Sur, sentido Norte - Sur.