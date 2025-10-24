Transportadores advierten afectación por alza del diésel y exigen al Gobierno cumplir acuerdos

Boyacá

El incremento de 100 pesos por galón en el precio de la gasolina y el diésel que comenzó a regir desde el 24 de octubre encendió nuevamente las alarmas en el sector transporte de carga y pasajeros en Colombia.

Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los conductores ya pagan en promedio este ajuste en todo el territorio nacional. Sin embargo, desde la Cámara Intergremial de Transportadores aseguran que la decisión se tomó sin concertación previa y desconociendo los compromisos establecidos en la mesa nacional de combustibles.

Alfonso Medrano, presidente del gremio, afirmó en diálogo con Caracol Radio que “este aumento no fue acordado con el sector transportador, especialmente con el transporte de carga. Es una violación al acuerdo que hicimos, donde quedó establecido que el incremento no podía superar los 800 pesos. Ya vamos cerca de 600 o 700 pesos adicionales y no sé el dato exacto, pero ya se pasó lo pactado”.

Medrano también denunció incumplimientos del Gobierno en la revisión técnica de la fórmula con la cual se calculan los precios de los combustibles en el país, una de las exigencias centrales de los transportadores para garantizar estabilidad en los costos operativos: “Habíamos quedado en continuar las mesas técnicas para cambiar esa fórmula, pero no nos volvieron a citar. Mientras no se cambie, seguiremos con el mismo problema. Hoy suben el diésel, mañana lo ajustan otra vez y al otro día lo vuelven a mover”, aseguró.

El dirigente advierte que el impacto económico es considerable para todos los segmentos del transporte: carga pesada, buses, volquetas, camiones livianos y servicio público urbano. “Esto representa un detrimento patrimonial enorme. Son 100 pesos más por galón multiplicado por todo lo que consume un vehículo en cada recorrido”, señaló.

Frente a las posibles medidas de presión gremial, Medrano no descartó convocar a los camioneros si el Gobierno insiste en ajustar los precios sin consulta previa: “Si nadie nos cumple, tocará llamar a consultas a los transportadores para ver qué acciones se deben tomar”, enfatizó.