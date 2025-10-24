Por lluvias en Cundinamarca, varios municipios declaran emergencia

Las precipitaciones se prolongaron durante varias horas, principalmente en Fusagasugá, Silvania y Tibacuy, donde las autoridades locales están trabajando para atender a las diversas inundaciones y las caídas de árboles registradas.

Por las redes sociales, empezaron a circular videos que muestran los torrentes de lluvias en municipios como Fusagasugá, donde se pueden observar calles completamente inundadas e incluso una motocicleta que está siendo arrastrada por las corrientes, por lo que la comunidad ha alertado a los organismos de socorro su acción para manejar esta emergencia.

#CUNDINAMARCA Los comités de gestión del riesgo de Cundinamarca reportan intensas precipitaciones en los municipios de Fusagasugá, Silvania y Tibacuy. En Medina, un deslizamiento de tierra en el sector Humea mantiene cerrada la vía departamental. Las intensas lluvias impiden por… pic.twitter.com/IVPm8OGzPF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

Por su parte Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo recomendó a la población mantenerse alejada de las zonas montañosas o cercanas a ríos mientras continúan las precipitaciones. De igual manera, la unidad evalúa la posibilidad de declarar calamidad pública en los municipios que más han sido afectados.

Más lluvias en otros departamentos

Municipios como Medina, han sido igualmente afectados por la gran magnitud de las lluvias. En el municipio se reportó un deslizamiento de tierras en el sector Humea que obstruyó la movilización y tiene cerrada la vía departamental que conecta con la zona rural.

Los reportes preliminares, muestran que, debido a la magnitud del derrumbe, se complica el paso de maquinaria para la remoción de las tierras mientras que las condiciones climáticas impiden el avance para las labores de despeje y evacuación de daños. Las autoridades alertan sobre nuevos deslizamientos que se puedan dar en la zona.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey también emitió reportes en otros municipios alertando sobre la situación.

En municipios como Villeta, “una lluvia torrencial provocó inundaciones en los barrios Centro, San Rafael y Cayunda. Tres viviendas resultaron afectadas de manera temporal, sin daños estructurales ni pérdida de enseres. Las familias fueron atendidas de inmediato, y se realizaron labores de limpieza en alcantarillas para facilitar la evacuación del agua. También se reportaron filtraciones en el hospital Salazar y el colapso parcial del techo de una cancha de fútbol” alertó el funcionario.

También reportó emergencias en Tabio, donde “se registraron inundaciones en distintos sectores urbanos” mientras el cuerpo de bomberos y la empresa Emsertabio identifican todos los puntos afectados.

La Gobernación de Cundinamarca junto a consejos municipales de gestión del riesgo mantienen un monitoreo constante ante cualquier emergencia que se pueda presentar en el departamento.