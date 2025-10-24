Farándula

Piso 21 y Bacilos juntos como suenan? dos generaciones, una sola emoción

La canción celebra los amores imposibles con una fusión de sonidos latinos y pop romántico.

BACILOS Y PISO 21 CREDITO PRESS RELEASE

En una colaboración que une dos generaciones musicales, Piso 21 y Bacilos presentan “Como el Sol”, una canción que celebra los amores improbables, esos que parecen tan opuestos como el sol y la luna, pero que logran encontrarse en un eclipse emocional.

El tema, escrito por ambas agrupaciones y producido por Dim, integrante de Piso 21, mezcla el ADN romántico de Bacilos con el sonido fresco y urbano de Piso 21.

La letra habla de relaciones que desafían las diferencias, pero que encuentran su magia en la conexión genuina. “Es una declaración de amor a lo extraordinario”, afirman los artistas.

La colaboración representa un sueño cumplido para Piso 21, quienes han admirado a Bacilos desde sus inicios.

“Ellos han dejado un legado enorme en la música latina. Poder compartir esta canción con ellos es un honor y una inspiración”, comentaron los paisas.

Por su parte, Bacilos expresó su entusiasmo por trabajar con una nueva generación de músicos: “Fue súper bacano ver cómo se hace música hoy, sentirnos vigentes y compartir con artistas tan talentosos”.

El videoclip oficial, grabado en Miami, muestra el proceso creativo detrás de la canción, con imágenes íntimas de estudio, momentos de composición y la complicidad entre los integrantes de ambas bandas. Más allá de la producción, el video resalta la autenticidad y la pasión por la música que une a estos artistas.

BACILOS Y PISO 21 CREDITO 2 PRESS RELEASE

“Como el Sol” llega tras el éxito global de “Volver”, colaboración de Piso 21 con Marc Anthony y Beéle, que lideró los charts digitales y radiales en América Latina y fue reconocida como Mejor Canción Pop/Rítmica en los Premios Juventud.

Con esta nueva entrega, Piso 21 continúa su misión de rescatar el romanticismo desde sus letras, mientras Bacilos reafirma su vigencia y versatilidad. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en un himno para quienes creen en los amores que desafían la lógica.

