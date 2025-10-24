Bad Bunny y Karol G arrasan en los Premios Billboard 2025: Colombia brilla en Miami

La edición número 25 de los Premios Billboard de la Música Latina se celebró anoche en el James L. Knight Center de Miami, con una gala vibrante que reconoció lo mejor de la música latina entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025.

El gran protagonista fue Bad Bunny, quien se llevó 11 galardones, incluyendo Artista del Año, Global 200 Artista Latino del Año y el prestigioso Premio Billboard Top Latin Artist del Siglo XXI, entregado por la legendaria Rita Moreno.

Karol G, la artista colombiana más nominada, se coronó como la Artista Femenina del Año y ganó seis premios, entre ellos Canción Latina del Año, Canción del Año Latin Airplay, Canción del Año Ventas y Canción Tropical del Año por Si Antes Te Hubiera Conocido. La paisa celebró con emoción cada galardón y agradeció por seguir sintiendo nervios como el primer día.

Shakira, aunque ausente por compromisos de su gira Las mujeres ya no lloran, fue reconocida con tres premios: Gira del Año, Artista Latin Pop del Año, Solista y Canción Latin Pop del Año por Soltera. Su impacto global sigue siendo indiscutible.

Otro colombiano destacado fue Carlos Vives, quien junto a Emilia, Wisin y Xavi presentó Somos más, el himno oficial de Telemundo para el Mundial de Fútbol 2026. Su actuación, que fusionó vallenato y pop, fue una de las más aplaudidas de la noche.

La gala fue conducida por Goyo, artista colombiana, quien brilló con su carisma y estilo, acompañada por el mexicano Javier Poza. También se reconoció a Laura Pausini con el Premio Ícono, Peso Pluma con el Premio Vanguardia, y Elvis Crespo ingresó al Salón de la Fama Billboard.

La ceremonia contó con presentaciones de Ozuna, Daddy Yankee, Danny Ocean, Netón Vega, Juan Duque, Beéle, Grupo Frontera y Olga Tañón, entre otros.

Fuerza Regida se llevó cinco premios, destacando en el género regional mexicano.

Los Premios Billboard 2025 reafirmaron el liderazgo de los artistas latinos en la escena global, con Colombia como protagonista indiscutible.