Parte del abandono de Neiva tiene que ver con el estadio que se cae a pedazos: Felipe Blackburn

El empresario oriundo de la ciudad de Neiva, Felipe Olave Blackburn, estuvo en 6 AM de Caracol Radio, hablando sobre su proyecto para construir un nuevo estadio multipropósito en la capital del Huila, pues según Olave, el actual estadio Guillermo Plazas Alcid, es un gran monumento a la negligencia y corrupción.

Antes que nada, el empresario aseguró que una de sus principales motivaciones para realizar el estadio en la ciudad de Neiva, es que allí nació. Por otro lado, aseguró que la ciudad se encuentra en cierto estado de depresión y abandono, que según él, en gran parte tiene que ver con el mal estado del estadio de fútbol, pues estableció que un estadio debe ser un significado de dignidad y sentido de pertenencia, cosa que no sucede con el Plazas Alcid, que “se está cayendo a pedazos”.

Proyecto de estadio privado multipropósito

Olave aseguró que al tener la idea, decidió reunirse con el alcalde de Neiva, el alcalde de Palermo, el gobernador, el director de la CAM, empresarios de deportes y con los dueños del equipo de fútbol Atlético Huila, para presentarles su idea de proyecto para la construcción de un nuevo estadio, lo que según el empresario, le fascinó a todos. Desde ese momento, Olave se ha dedicado a obtener los permisos para construir el estadio multipropósito 100% privado para la ciudad.

Con relación a esto, el empresario aseguró que para este proyecto no se hará uso de dineros provenientes ni del gobierno, ni alcaldía o gobernación, por tanto, según los cálculos realizados, esperan que el nombre del estadio pueda llevar el nombre de algún patrocinador privado, de igual manera, el proyecto se financiará por medio de la venta de palcos, de publicidad tanto exterior como interior, áreas para alimentos y bebidas, estacionamientos, entre otros, que podrían ayudar a solucionar cerca del 50% de la inversión para llevar a cabo el proyecto. Mientras tanto, el 50% restante, será una inversión realizada por el empresario en conjunto con otras personas.

Renovación del Guillermo Plazas Alcid

Por otro lado, el empresario estableció que la idea de renovar el actual estadio de la ciudad de Neiva, es un error, pues este queda ubicado en la mitad de la ciudad, por tanto, no se podrán realizar otros eventos como conciertos, pues las personas que viven alrededor se van a quejar del ruido, lo que es muy grave para el desarrollo de este tipo de proyectos, pues el no poder realizar otro tipo de actividades o eventos, dificulta de gran manera la financiación y mantenimiento del escenario.

Solicitud de permisos

Por último, Olave aseguró que ha estado intentando negociar con las autoridades diferentes inconvenientes que se han presentado, como el Plan de Ordenamiento Territorial o temas ambientales, esto con el fin de que se le permita construir el nuevo estadio, estableciendo que es una mejor decisión a renovar el estadio que ya existe, que implicaría una inversión de una importante suma de dinero, y no traería buenos resultados.

