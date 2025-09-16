Neiva logra una reducción del 30% en los delitos de alto impacto

Neiva

En lo corrido del segundo semestre, Neiva registra una disminución significativa en la mayoría de los delitos. El consolidado general muestra una reducción del 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este resultado evidencia un impacto positivo en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía. Además, refleja que se están presentando menos casos reales en la ciudad.

Dentro de los indicadores más destacados, se encuentra la disminución del 92% en hechos relacionados con terrorismo. En cuanto a la extorsión, que venía mostrando un preocupante incremento, la creación del Gaula en Neiva permitió revertir la tendencia, logrando una reducción del 10%. Estos resultados fortalecen la confianza en las instituciones encargadas del orden público.

Ferney Ducuara, secretario de gobierno de Neiva, afirmo que “el hurto, considerado uno de los delitos más sensibles, también muestra avances importantes. El hurto a celulares bajó un 45%, el hurto a vehículos un 27% y el hurto a motocicletas un 32%. En este último caso, la reducción golpea a bandas dedicadas a afectar a mujeres, a quienes en ocasiones arrastraban para despojarlas de sus motocicletas. La baja en estos indicadores representa un alivio para los ciudadanos”.

Otros delitos que afectan directamente la economía local también registraron caídas notables. El hurto a residencias se redujo en un 39%, mientras que el hurto al comercio descendió en un 74%, beneficiando a empresarios y comerciantes. El hurto a personas cayó un 21% y las lesiones personales un 3%. En total, se reportan 2.368 casos menos que el año pasado, pasando de 7.840 a 5.472 delitos, lo que significa un avance contundente en materia de seguridad.