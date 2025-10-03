Gran feria en Neiva visibiliza a víctimas y microempresarios locales

Neiva

En Neiva se realizará una microferia con enfoque social y comercial, que busca brindar espacios de participación a víctimas del conflicto armado y microempresarios de la región norte del Huila. El evento tiene como propósito fortalecer iniciativas de negocio que están en sus primeras etapas de desarrollo, dándoles visibilidad frente a la comunidad y generando nuevas oportunidades económicas.

Jerson Bastidas, personero de Neiva, comento que “La jornada se llevará a cabo este viernes 3 de octubre, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, en la carrera 11H . Allí se dispondrá un espacio peatonalizado para facilitar el acceso de los ciudadanos y permitir la circulación entre los diferentes stands y actividades programadas”.

El evento busca resaltar la creatividad y la resiliencia de los emprendedores que, en muchos casos, pertenecen a poblaciones con especial protección constitucional. Los asistentes podrán conocer y adquirir productos elaborados por estas comunidades, al tiempo que apoyan sus proyectos y el esfuerzo por generar nuevas fuentes de ingresos.

El evento cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Neiva, la Secretaría de Competitividad, el Sistema Penitenciario Municipal, y otras instituciones aliadas. Además de actos culturales, actividades lúdicas y recreativas durante toda la jornada, con el fin de integrar a la ciudadanía y fortalecer el tejido social.