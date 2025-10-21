¿Se va de Neiva? Atlético Huila tomaría radical decisión por mal estado del Guillermo Plazas Alcid

Atlético Huila, un equipo con un paso importante en la primera división del fútbol colombiano y que actualmente disputa la segunda división del país, podría tomar una decisión radical de cara a su localía, esto a raiz de las graves fallas que presenta el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva.

El equipo Opita se ha visto afectado, a tal punto, que sus últimos partidos en condición de local ha debido disputarlos a puerta cerrada. El escenario fue inhabilitado por la administración distrital desde hace ya varios meses, motivo por el cual no ha podido contar con su público.

Problemas económicos y deportivos

La situación ha generado grandes problemas a nivel económico y deportivo para el Atlético Huila, puesto que al hueco financiero que se genera por no poder recibir dinero de taquillas, se suman la afectación de los patrocinadores y un bajón en el rendimiento deportivo. Actualmente, Huila es noveno en el torneo de ascenso con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres derrotas y cinco victorias.

El proyecto deportivo del Huila se ha visto afectado claramente a raíz de esta situación, motivo por el cual, la directiva del club ha considerado buscar nuevas alternativas en otras ciudades o municipios para hacer sus veces de local.