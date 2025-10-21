¿Se va de Neiva? Atlético Huila tomaría radical decisión por mal estado del Guillermo Plazas Alcid
El escenario deportivo presenta graves fallos estructurales.
Atlético Huila, un equipo con un paso importante en la primera división del fútbol colombiano y que actualmente disputa la segunda división del país, podría tomar una decisión radical de cara a su localía, esto a raiz de las graves fallas que presenta el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva.
El equipo Opita se ha visto afectado, a tal punto, que sus últimos partidos en condición de local ha debido disputarlos a puerta cerrada. El escenario fue inhabilitado por la administración distrital desde hace ya varios meses, motivo por el cual no ha podido contar con su público.
Problemas económicos y deportivos
La situación ha generado grandes problemas a nivel económico y deportivo para el Atlético Huila, puesto que al hueco financiero que se genera por no poder recibir dinero de taquillas, se suman la afectación de los patrocinadores y un bajón en el rendimiento deportivo. Actualmente, Huila es noveno en el torneo de ascenso con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres derrotas y cinco victorias.
El proyecto deportivo del Huila se ha visto afectado claramente a raíz de esta situación, motivo por el cual, la directiva del club ha considerado buscar nuevas alternativas en otras ciudades o municipios para hacer sus veces de local.