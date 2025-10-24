Organismos de tránsito del Quindío deberán asumir inspección técnica a cadáver en accidentes

Armenia

El director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, Uriel Enoc Ortiz dio a conocer la compleja situación que se avecina si llega a materializarse la intención de Fiscalía para que los organismos de tránsito asuman la inspección técnica a cadáveres en accidentes.

El funcionario destacó que recibieron una circular de Fiscalía donde les anunciaban que a partir del 1 de enero del año 2026 quedará la responsabilidad en cada uno de los organismos de tránsito dicha inspección.

“Informarle a toda la opinión pública que estamos en unas mesas de trabajo, en unos acercamientos con la Fiscalía, ya que gracias a una circular interna de ellos nos informan que a partir del primero de enero van a dejarnos a cada uno de los organismos de tránsito la responsabilidad de hacer la la inspección técnica a cadáver en cada uno de los siniestros viales y la verdad nosotros no tenemos los elementos”, afirmó.

Aseguró que es alta la preocupación sobre el tema puesto que no cuentan ni con el presupuesto ni personal suficiente para llevar a cabo esa labor que ha desplegado Fiscalía habitualmente por eso desarrollan mesas de trabajo para llegar a acuerdos.

“Empezando por una necromóvil que es un vehículo especial para transportar en las mejores condiciones las personas que han perdido la vida. Hablemos de este momento de un accidente de tránsito, son unos vehículos que superan los 600 millones de pesos. Para que se hagan una idea, aquí desde la asamblea voy a presentar mi presupuesto de inversión IDTQ para el año 2026 por 313 millones de pesos. Entonces, pueden imaginarse que esa cifra para nosotros adquirir un vehículo con esas características. Además, se necesita una serie de indumentaria específica para eso", sostuvo.

Señaló: “Entonces, con la intermediación de los centros de control, como contraloría, como procuraduría, nos están asistiendo y yo sé que vamos a llegar a feliz término. Tenemos una mesa que se nos aplazó para el próximo 30 de este mes, donde pues nos vamos a expresar ya entre todos los los representantes de los organismos de tránsito le enviamos una solicitud con varios puntos".

Puntualizó: “Nosotros atendemos el acto primario, el accidente como tal de tránsito, pero ellos en esos temas específicos que es la especialidad de ellos, la atención de o la inspección técnica cadáver, pues ojalá pueda seguir siendo a cargo de ellos".

Agregó que la razón de la Fiscalía para esta nueva disposición es por falta de operatividad y falta de capacidad de respuesta, aunque fue claro que no es diferente el panorama en la dependencia.