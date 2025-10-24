6AM6AM

En 6AM, ‘Sabores de resistencia, la cocina de Rey Guerrero’, el nuevo libro del chef colombiano

El chef, Rey Guerrero, pasó por 6AM para hablar de este lanzamiento que incluye 52 recetas que han hecho parte de la historia de su vida.

Chef Rey Guerrero. Foto: Suministrada

Chef Rey Guerrero. Foto: Suministrada

Rey, originario de Cali y con raíces profundamente pacíficas, llegó a Bogotá enfrentando los desafíos de una ciudad diversa y contrastante. El chef ha descrito a la capital como un lugar donde conviven el clasismo y el racismo, pero también la amabilidad y las oportunidades para quienes llegan con sueños.

Su esfuerzo y perseverancia le permitieron abrirse camino y hoy agradece a quienes han creído en él. Por medio de la Cancillería Colombiana, el chef ha llevado la gastronomía del Pacífico a escenarios internacionales. Adicionalmente, con su restaurante ‘Rey Guerrero Sabor Pacífico’, ofrece una experiencia sensorial que celebra los sabores, colores y sonidos de su tierra.

En la actualidad, el chef viene con una propuesta editorial, libro llamado ‘Sabores de resistencia, la cocina de Rey Guerrero’, en el que convergen 52 recetas que lo han impactado y que exaltan la cocina con la que creció.

