Juan Guillermo Cuadrado anota su primero gol con el Pisa en Serie A: casi 1.000 días sin marcar

¡Y un día Juan Guillermo Cuadrado volvió al gol! Este viernes 24 de octubre, durante la octava jornada de la Serie A, el futbolista colombiano marco su primer gol con el Pisa y lo hizo ni más ni menos que en el mítico San Siro frente al histórico AC Milan.

Con lo anterior, el nacido en Necoclí puso fin a una racha de casi 1.000 días sin lograr anotación alguna en el fútbol italiano.

Así fue el primer gol de Cuadrado con el Pisa

El gol de Juan Guillermo Cuadrado se produjo a los 60 minutos, justo cuando el partido iba 1-0 en favor del AC Milan por la tempranera anotación de Rafael Leao.

Pues bien, el antioqueño fue claramente derribado dentro del área y el juez central no dudó en sancionar pena máxima. El mismo Cuadrado se hizo cargo de la ejecución y con un certero remate al centro puso el 1-1 parcial.

Vea acá el tanto:

🇨🇴¡GOOOOOOOOOL DE CUADRADO EN EL PISA DE ITALIA!



👇El colombiano marcó de penal al minuto 60’ el empate frente al Milán en el Estadio San Siro



🇨🇴¡GOOOOOOOOOL DE CUADRADO EN EL PISA DE ITALIA!



👇El colombiano marcó de penal al minuto 60' el empate frente al Milán en el Estadio San Siro

Juan Guillermo, que está buscando meterse a la lista definitiva de la Selección Colombia de cara al Mundial del 2026, volvió a marcar luego de 2 años y 8 meses, es decir 966 días. Su última anotación había sido el 28 de febrero del 2023, cuando hacía parte de la Juventus.

¿Cómo quedó Milan vs Pisa en la Serie A?

Con Juan Guillermo Cuadrado como gran figura, Pisa consiguió un valioso empate a dos tantos (2-2) frente al AC Milan en San Siro. Rafael Leao abrió la cuenta sobre los 7 minutos, Cuadrado lo empató al 60′ y M’Bala Nzola decretó la remontada al minuto 86. Ahora bien, en la última del partido, Zachary Athekame sentenció el 2-2 definitivo.

Con este valioso resultado, el Pisa llega a 4 puntos en la tabla de posiciones y sale parcialmente de la zona de descenso. Entretanto, Milan por ahora se mantiene como líder de la Serie A con 17 unidades.

