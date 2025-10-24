Fuga de gas provocó evacuación y traslados a centros médicos en Bucaramanga

Bucaramanga

Una posible fuga de gas alertó a los organismos de socorro de Bucaramanga en la calle 4 con carrera 15B, zona descrita como un área entre residencial y comercial. Unidades del cuerpo de bomberos atendieron la emergencia tras recibir el aviso de la comunidad.

Según explicó el director de bomberos, Diego Orlando Rodríguez, al llegar encontraron un cilindro cuyo tipo de gas aún está por identificar. De acuerdo con versiones de los vecinos, el artefacto habría sido llevado al lugar por una persona dedicada al reciclaje y posteriormente abandonado.

Lea también: Javier Augusto Sarmiento fue designado como alcalde encargado de Bucaramanga

Las autoridades acordonaron el sector y evacuaron a los habitantes para prevenir una situación de mayor riesgo. Varias personas fueron trasladadas a centros clínicos, aunque el estado de salud de los afectados está por determinarse por las autoridades de salud.

Diego Orlando Rodríguez, aseguró que la emergencia ha sido controlada, aunque continúan las labores para retirar el cilindro y descartar un agravamiento del evento. “Estamos trabajando para tranquilizar a la comunidad”, afirmó.