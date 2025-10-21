Comunidades indígenas rescataron a dos menores reclutadas por disidencias en Cauca
El reclutamiento de las menores ocurrió en medio de un ataque armado contra una misión humanitaria.
Popayán, Cauca
Comunidades indígenas recuperaron a dos menores reclutadas por disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el norte del Cauca.
El Consejo Regional Indígena del Cauca – Cric confirmó que las dos adolescentes de 14 y 15 años fueron rescatadas sanas y salvas luego de ser reclutadas hace una semana por el frente Jaime Martínez en medio del ataque armado contra una misión humanitaria.
- Rescatan a ciudadano hondureño secuestrado en el Cauca
- Dos policías heridos dejó la activación de un carro-bomba en la vía Panamericana en Cauca
La acción de reclutamiento generó un rechazo a nivel mundial, donde la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia había exigido su inmediata liberación.
La consejera indígena Nini Johana Daza mencionó que “muy contentos y satisfechos de que por lo menos el objetivo se haya cumplido y era que las niñas regresaran a las casas, a los hogares y a las comunidades a las cuales pertenecen”.
El Cric afirmó que ahora el desafío es continuar con estas acciones para rescatar a más de 700 menores reclutados por grupos ilegales en el Cauca.