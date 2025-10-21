Comunidades indígenas rescataron a dos menores reclutadas por disidencias en Cauca

Popayán, Cauca

Comunidades indígenas recuperaron a dos menores reclutadas por disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el norte del Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca – Cric confirmó que las dos adolescentes de 14 y 15 años fueron rescatadas sanas y salvas luego de ser reclutadas hace una semana por el frente Jaime Martínez en medio del ataque armado contra una misión humanitaria.

La acción de reclutamiento generó un rechazo a nivel mundial, donde la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia había exigido su inmediata liberación.

La consejera indígena Nini Johana Daza mencionó que “muy contentos y satisfechos de que por lo menos el objetivo se haya cumplido y era que las niñas regresaran a las casas, a los hogares y a las comunidades a las cuales pertenecen”.

El Cric afirmó que ahora el desafío es continuar con estas acciones para rescatar a más de 700 menores reclutados por grupos ilegales en el Cauca.