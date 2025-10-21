Popayán

Comunidades indígenas rescataron a dos menores reclutadas por disidencias en Cauca

El reclutamiento de las menores ocurrió en medio de un ataque armado contra una misión humanitaria.

Comunidades indígenas rescataron a dos menores reclutadas por disidencias en Cauca

Óscar Solarte - @oscar10solarte

Popayán, Cauca

Comunidades indígenas recuperaron a dos menores reclutadas por disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el norte del Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca – Cric confirmó que las dos adolescentes de 14 y 15 años fueron rescatadas sanas y salvas luego de ser reclutadas hace una semana por el frente Jaime Martínez en medio del ataque armado contra una misión humanitaria.

La acción de reclutamiento generó un rechazo a nivel mundial, donde la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia había exigido su inmediata liberación.

La consejera indígena Nini Johana Daza mencionó que “muy contentos y satisfechos de que por lo menos el objetivo se haya cumplido y era que las niñas regresaran a las casas, a los hogares y a las comunidades a las cuales pertenecen”.

El Cric afirmó que ahora el desafío es continuar con estas acciones para rescatar a más de 700 menores reclutados por grupos ilegales en el Cauca.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad